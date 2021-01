La MRC en action : une page mensuelle pour tout savoir ce qui se passe à la MRC du Val-Saint-François

Vous pouvez vous réjouir : dans la MRC du Val-Saint-François, il s’en passe des choses ! Le conseil de la MRC, composé des maires des 18 municipalités du territoire, ainsi que des employés de la MRC travaillent fort pour bâtir et mettre sur pied des projets novateurs qui feront bénéficier les 31 000 citoyens du Val-Saint-François d’une meilleure qualité de vie.

La MRC du Val-Saint-François se compose de forêts majestueuses, de campagnes romantiques, d’une architecture qui fait la fierté de notre patrimoine. Parcourir ce territoire vallonné est un enchantement pour les touristes, mais surtout une richesse pour ses habitants. En d’autres mots, le Val-Saint-François constitue un réel trésor des Cantons-de-l’Est !

Alors quel est le travail de la MRC dans tout ça ?

De façon simplifiée, on pourrait dire qu’une MRC permet aux municipalités qui la composent d’assurer un développement harmonieux du territoire et de développer des services en commun pour l’ensemble des municipalités.

Pour bien comprendre le rôle de la MRC, on pourrait le diviser en trois principaux volets : l’environnement, l’aménagement du territoire et le développement socio-économique (ex. : soutien aux entreprises, tourisme, culture). Chacun de ces secteurs est au service des municipalités et donc, au final, des citoyens !

Le département de l’environnement s’occupe entre autres de l’écocentre et des collectes spéciales. Il met également sur pied des projets novateurs tels que le bannissement des sacs de plastique et les collectes de verres.

En matière d’aménagement du territoire, un mandat au cœur des activités de la MRC, cette dernière doit réaliser un schéma d’aménagement et de développement. Au final, l’objectif est que l’ensemble des municipalités du territoire se développe de façon harmonieuse et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le service de développement économique de la MRC, Développement Val-Saint-François, est au cœur de l’action. Sa mission consiste à fournir les outils et l’aide nécessaire aux organismes et entreprises du Val-Saint-François dans la réussite de leur projet. En cette période de pandémie, on peut affirmer que l’équipe du développement travaille d’arrache-pied pour offrir le soutien nécessaire aux entreprises afin qu’elles puissent mieux traverser cette période remplie de défis.

C’est donc pour mieux faire connaître ses services et ses nombreux projets que la MRC du Val-Saint-François a le grand plaisir d’amorcer la publication d’une page mensuelle dans votre journal.

Alors, restez à l’affût, vous ne serez pas déçu !

Pour en savoir davantage, abonnez-vous à notre page Facebook et consultez notre site Internet à l’adresse suivante : val-saint-francois.qc.ca