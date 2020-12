Certification Employeur Remarquable renouvelée pour Cooptel

Valcourt – Cooptel est fière de vous annoncer le renouvellement de sa certification comme Employeur Remarquable !

Cette certification a été remise par le Bureau de normalisation du Québec suite à un rigoureux audit internet permettant d’évaluer la qualité des relations d’affaires en milieu de travail.

En tout, une soixantaine de pratiques de gestion ont été sondé auprès de ses employés.

Selon ces derniers, ce qui est entre autres, distingue et positionne Cooptel parmi les meilleurs employeurs c’est :

- Un employeur qui : respecte ses engagements envers ses employés et ses clients, offre des horaires de travail permettant de garder un équilibre personnel et professionnel, ne tolère aucun commentaire et/ou comportement lié à la discrimination ou au harcèlement, fait preuve de compréhension et répond aux besoins du personnel lorsque c’est possible, gère efficacement la santé et la sécurité au travail.

- Une bonne et belle ambiance de travail une belle collaboration entre les collègues et les départements.

- Une équipe de direction compétente et respectueuse, ayant une vision claire du futur et un bon plan de développement.

- Des emplois de qualité, intéressants et avec de bons avantages sociaux.

Un comité d’amélioration continue a été mis en place en 2019 suite à première obtention de cette certification afin d’identifier les pratiques à améliorer dans leurs opérations, cerner et recommander les actions à mettre en place et de participer à la mise en place des stratégies.