Une nouvelle identité pour l’organisme de transport adapté et collectif Trans-Appel

Windsor(RL) - L’organisme Trans-Appel, fondé en 1981 et mandaté par la MRC du Val Saint-François pour la gestion et le développement du transport collectif sur le territoire, procèdera sous peu à un changement de raison sociale. L’organisme qui a vu le jour en ayant comme principale fonction d’assurer un service de transport adapté à ses usagers, s’est venu ajouter en 2009, un volet en transport collectif à sa gamme de services déjà offerts. Fort d’une quantité annuelle de déplacements oscillant entre 2 600 et 3000 via les quatre circuits à faibles coûts actuellement proposés, le service Trans-Appel projette aller de l’avant et augmenter son nombre de transports aux environ de 4 500 à 5 000 au cours de l’année à venir.

Pour atteindre cet objectif, l’organisme prévoit l’ajout d’une offre comprenant deux circuits supplémentaires de transports régionaux, lui qui pourrait être lancé aussitôt qu’en août 2021. « Nous voulons non seulement maintenir nos actifs dans les circuits adaptés et collectifs actuels, mais nous souhaitons également être en mesure d’offrir un service élargi à des travailleurs et travailleuses d’ici, afin de favoriser encore davantage les bienfaits du transport collectif dans notre milieu. De ce fait, nous croyons judicieux de moderniser l’image de l’organisme, de l’adapter à la réalité d’aujourd’hui et de faire participer activement la population à cette étape importante que représente le changement de notre appellation. », commenta M. Dominic Alexandre, directeur général chez Trans-Appel.

Pour ce faire, l’entreprise communautaire lance actuellement un concours auprès de la population habitant le Val Saint-François, afin que celle-ci puisse soumettre par l’entremise du site internet de l’organisme, des suggestions de choix de noms aux membres du conseil d’administration, et ce, jusqu’au 31 décembre prochain à 23h59. La personne gagnante recevra une récompense en argent de 250 $. Le nom de la personne gagnante sera connu en janvier 2021. Tous les détails et règlements se retrouvent au www.trans-appel.com, section concours.