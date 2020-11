Un nouveau site internet pour la municipalité de Ham-Sud

Ham-Sud(RL) - La Municipalité de Ham-Sud a procédé au cours des derniers jours au lancement de son tout nouveau site internet au www.ham-sud.ca. Travaillant de concert avec l’entreprise Virage multimédia d’Asbestos, la municipalité présente à ses citoyens, partenaires, organisations et touristes, une plateforme des plus modernes, qui saura répondre aux besoins de tous. Parmi les outils disponibles en ligne, la population aura notamment accès aux demandes de permis, la consultation du rôle d’évaluation, les demandes d’accès à l’information, aux demandes de remboursements d’activités, requêtes diverses, ainsi que de l’information au sujet des loisirs, du tourisme et de la gestion municipale.

La présence d’un répertoire des entreprises et des artisans de l’endroit a aussi été ajoutée pour consultation. Les élus du conseil se réjouissent de la réalisation de ce projet qui faisait partie intégrante du plan d’action 20-25 de la municipalité et félicite Virage multimédia pour son travail accompli dans ce dossier. «…les membres du conseil municipal, ainsi que les membres du comité de pilotage de la planification stratégique ont entendu les citoyennes et les citoyens et ont mis tout en œuvre afin de favoriser une communication efficace de l’information.», s’est d’ailleurs exprimé la direction municipale par voie de communiqué.