Une formule sécuritaire pour les paniers de Noël de la région de Richmond

Richmond – Avec le contexte de la pandémie de la COVID-19, le comité des paniers de Noël de la région de Richmond (Christmas basket) a été dans l’obligation de revoir ses façons de faire pour l’élaboration de l’entraide apporter aux personnes et aux familles de la région pour la période des fêtes.

Cela dit, cette année, il n’y aura pas de distribution de nourriture auprès de la population mais plutôt des bons d’achat qui seront remis aux personnes et aux familles dans le besoin. Comme dans le passé, les citoyens qui souhaitent recevoir un don sont invités à se procurer un formulaire de demande à l’hôtel de ville de Richmond, au bureau de poste ou aux Tabliers en folie, cuisines collectives (421, rue Principale Nord). La période d’inscription est du 4 novembre au 4 décembre.

Enfin, le comité souhaite informer la population qu’il est possible de faire un don en argent au bureau de poste, à la pharmacie Familiprix et au dépanneur Esso de Richmond. Il est aussi possible de faire un don par chèque à l’hôtel de ville de Richmond au Comité des paniers de Noël.