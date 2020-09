Une créativité révélée durant le confinement

Asbestos(RL) —Si pour plusieurs le confinement était synonyme de repos, pour d’autres il s’agissait d’un moment propice à la créativité de toute sorte. Ce fut notamment le cas de Julia Provencher, une jeune asbestrienne de 12 ans à peine qui a eu l’idée de se lancer dans le service de confection d’attaches en tricots pour les masques de protections sanitaires personnels. Bien qu’elle soit loin d’être la seule à avoir initié un projet de la sorte, il n’en demeure pas moins que la jeune adolescente aura jusqu’ici trouvé preneur pour plus d’une centaine de ses créations. « Au début j’en ai fait pour ma mère, ensuite ma grand-mère et des membres de ma famille. Ensuite, comme mère travaille au salon de quilles à Asbestos, elle en a apporté quelques-unes, des gens en ont vu et ils s’en sont procurés, en fait ç’a commencé un peu comme ça. Je m’amuse et je continue à en fabriquer, mais maintenant comme l’école est recommencée, j’ai un peu moins le temps d’en faire avec les devoirs », a mentionné la jeune fille.

« Personnellement, je trouve ça positif et très particulier qu’une fille de cet âge-là pense à faire de la conception du genre et qu’elle se lance dans un tel projet. » Soulignait pour sa part M. Pierre Doyon, propriétaire du Quillo-Rama d’Asbestos, où il est d’ailleurs encore possible de s’en procurer. L’adolescente qui est présentement en premier secondaire à l’école l’Escale, nous confia que cela lui prend en moyenne une quinzaine de minutes de travail par attache et que celle-ci suggère une contribution de deux dollars pour en faire l’acquisition, somme qui lui permet principalement de faire l’achat de sa matière première. Voilà donc un bel exemple d’action concrète qui vient en quelque sorte stimuler la créativité et le côté entrepreneurial des jeunes de la région.