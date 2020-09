Pour une 2e année consécutive : 400 billets à vendre au profit du centre Théo Vallières

Windsor – Après le succès de l’an dernier Roxanne Vallières annonce le retour des tirages pour l’automne qui approche. Pour aider Le Centre de répit Théo Vallières dans ses projets, il y aura donc 400 billets chacun au coût de 60 $ à vendre.

Les acheteurs auront la chance de gagner un 1er prix de 700 $ et un 2e de 250 $ chaque semaine pendant 10 semaines consécutives. Cette loterie est en collaboration avec le Journal Actualité-L’Étincelle et Martineau Communication et Impression.

Chaque tirage met en jeu les deux prix pour les dates suivantes :

• Les 15, 22 et 29 octobre

• Les 5, 12, 19 et 26 novembre

• Les 3, 10 et 17 décembre

Les 10 tirages auront lieu à 9 h au Journal Actualités L’Étincelle.

Avec ce billet en main, vous contribuez à cette belle histoire auprès du Centre de répit Théo Vallières. Pour vous procurer un billet, vous devez fonctionner par virement Interac en envoyé le montant à l’adresse : centre.theovallieres@hotmail.com. Avec la question : Ami du Centre et comme réponse : theo2020

Pour plus d’information ou pour vous se procurer un billet, composez le 819 238-9037, ou à centre.theovallieres@hotmail.com.