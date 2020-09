La bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor est de nouveau accessible au public

Windsor – L’accès aux rayons de la bibliothèque Patrick-Dignan est permis depuis lundi le 31 août. Les heures d’ouverture seront bonifiées selon l’horaire suivant : samedi et lundi de 10 à 16 h, mardi et mercredi de 10 h à 20 h et jeudi et vendredi de 10 h à 17 h.

Les utilisateurs devront respecter certaines consignes pour assurer la sécurité de tous

· Port du masque ou couvre-visage obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus.

· Lavage des mains.

· Respect d’une distance sécuritaire en tout temps.

· Limite de 10 usagers en même temps à la bibliothèque.

· Limite de 30 minutes par visite à la bibliothèque.

· Pour les familles il serait préférable de venir accompagner d’un enfant seulement.

· L’entrée de la bibliothèque se fait par la rue Saint-Georges et la sortie par l’arrière.

Afin de diminuer les risques de propagation du virus, les services suivants ne sont pas offerts pour le moment :

· Accès aux postes de recherche dans le catalogue

· Accès aux postes informatiques (internet)

· Accès aux photocopieurs

· Accès aux salles de bain

La livraison à domicile prend fin

Le service de livraison à domicile qui a été mis en place en raison de la pandémie prendra fin cette semaine. Toutefois, il sera toujours possible de réserver des livres ou documents pour ensuite les récupérer directement à la bibliothèque. La procédure demeure inchangée en procédant par courriel : info@bibliotheque.windsor.qc.ca Ou par téléphone : (819) 845-7888, poste en laissant votre message détaillé sur la boîte vocale.

Retour des livres et documents

Vous pouvez en tout temps mettre vos retours de documents (sauf l’audiovisuel) dans la chute ou déposer vos retours tout de suite en entrant à droite avant de dépasser les barrières. Tous les documents sont mis en quarantaine 24 heures minimum.