Le service incendie de Richmond présente son nouveau camion

Richmond(RL) - Le service de sécurité incendie de la région de Richmond a récemment procédé à l’inauguration de son tout nouveau camion autopompe acquis en avril dernier. C’est en présence des maires des quatre municipalités formant la régie du SSIRR, soit Richmond, Ulverton, Canton de Melbourne et Cleveland, que le directeur Alain Durocher et son adjoint M. Steve St-Laurent, ont procédé à la présentation officielle. D’une valeur de plus de 450 000 $, ce camion Freightliner de modèle E-One doté de commodités ultras modernes, vient remplacer l’autopompe que possédait la caserne depuis 1990.

Parmi les nombreuses particularités intéressantes au sein du nouvel arrivant, mentionnons notamment la capacité de transport de cinq pompiers comparativement à deux dans l’ancien camion, ainsi que la présence des équipements respiratoires directement dans les sièges de ces derniers, ce qui représente un gain très important au niveau du temps d’intervention. Munie d’une capacité de 1000 gallons d’eau et de 30 gallons de mousses, cette nouvelle autopompe achetée chez 1200˚ à St-François-du-Lac permettra aux pompiers de desservir encore plus efficacement l’ensemble du territoire couvert par la régie, tout en améliorant son support aux municipalités environnantes.

« Nous avons travaillé pendant plusieurs mois à la préparation du dossier et des devis techniques afin de faire l’acquisition du nouveau camion que nous sommes fiers de vous présenter aujourd’hui. Bien entendu tout cela est rendu possible grâce aux soutiens de l’ensemble des municipalités et leurs élus, qui comprennent bien nos besoins et qui nous font confiance, nous les en remercions donc très sincèrement » de commenter Steve St-Laurent.

Le directeur M. Alain Durocher, se disait également très heureux de l’appui des membres de la régie, tout en soulignant que le renouvellement des équipements, bien que cela représente beaucoup d’investissements, se veut un point majeur et des plus importants dans la gestion de risques et de la lutte aux incendies. Rappelons que la caserne 60, située dans le parc industriel de Richmond, compte présentement 33 membres au sein de son effectif d’intervention.