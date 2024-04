Hugues Grimard se réjouit que les Sources demeurent dans Richmond

MRC des Sources — Les réactions sont nombreuses depuis l’annonce de la suspension des travaux de réforme de la carte électorale.

De ce fait, après le député de Richmond, André Bachand la semaine dernière, c’est maintenant au tour du préfet de la MRC des Sources M. Hugues Grimard de se réjouir de cette décision qui apporte un sursis au dossier du transfert potentiel de la MRC dans une autre circonscription électorale, en l’occurrence celle de Drummond — Bois-Francs.

« C’est gratifiant de constater que la mobilisation, la solidarité démontrée, ainsi que les représentations faites auprès des autorités ont été entendues. Nous sommes conscients qu’il y a des pistes de solutions à trouver pour ce qui est de la calibration proportionnelle des votes au Québec et nous assurons de notre collaboration en ce sens, mais il faut aussi être prudent afin de bien cibler tous les enjeux. Cela dit, il s’agit sans contredit d’un sursis très important, qui nous mènera après les élections de 2026 et lorsque l’on regarde l’implication et l’écoute gouvernementale dans ce dossier, cela me permet de garder confiance pour l’avenir. », de commenter M. Grimard