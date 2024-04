Une quinzaine de chantiers confirmés !

Actualités - L’Étincelle — Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé qu’il procédera à des travaux au cours des deux prochaines années totalisant 295 189 000 $ en Estrie, dont une quinzaine de chantiers sur le territoire des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

À Cleveland, dès 2024, le ministère procédera à la reconstruction du ponceau situé sous la route 143, près du chemin des Rivières. L’année prochaine, un ponceau sous la route 243, à 600 mètres au sud du chemin Barker, fera l’objet de travaux de reconstruction.

À Danville, cette année, le ministère installera des feux clignotants à l’intersection de la route 255 et du chemin Craig.

À Melbourne, en 2024, des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55 sont prévus en direction nord et sud, entre la route 116 et 800 mètres au nord du chemin Gee. Dans la même municipalité, le ministère prévoit effectuer des travaux de reconstruction de deux ponceaux situés sous la route 143, près du chemin Gee.

À Racine, cette année, le gouvernement terminera à des travaux d’asphaltage sur la route 222, entre deux kilomètres à l’ouest du chemin du Lac-Miller et le chemin du Juge.

À Saint-Denis-de-Brompton, dès cette année, on réalisera le réaménagement de l’Intersection de la route 222 et du chemin du Moulin.

Des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55 débuteront, en direction nord, entre 1,2 kilomètre au sud du chemin de la Rivière, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, et un kilomètre au nord de la route 249, à Windsor.

À Stoke, en 2025, il y aura la reconstruction du ponceau situé sous la route 216, au-dessus de la décharge du lac Stoke.

Le ministère procédera en 2024 à des travaux de réfection de la route 216, entre la rue Brûlotte à Sherbrooke et le 3e rang à Stoke.

À Ulverton, on reconstruira la conduite d’égout pluvial située sous la route 143, près de la rivière Ulverton.

À Valcourt, des travaux d’asphaltage seront exécutés sur le chemin de l’aéroport, entre les routes 243 et 222.

À Windsor, le ministère procédera à la réfection de la route 143, entre le 12e rang à Val-Joli et la rue des Prés. De plus, la liste des travaux prévoit la réfection de la rue Saint-Georges (route 249) entre la route 143 et la rue de la Poudrière. Finalement, on remplacera des feux de circulation et de l’éclairage sur la route 249, entre la rue Bourbeau et la rivière Saint-François.

« Investir dans la réfection de la chaussée des grandes artères de notre région, ce n’est pas seulement une question de bien-être et de confort de roulement, c’est une question de sécurité. Au total, ce sont plus de 7 milliards $ qui seront investis par notre gouvernement afin d’améliorer nos infrastructures routières. Jamais un gouvernement n’a investi autant afin de préserver et d’améliorer la viabilité économique et sociale, et j’en suis très fier. Ces investissements se font au grand profit des gens d’ici », de dire André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.