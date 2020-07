Un accès à Internet très haute vitesse pour 3 330 foyers de plus dans la MRC du Val-Saint-François

Richmond– Les élues et élus de la MRC du Val-Saint-François ont le plaisir d’annoncer que 3 330 foyers du territoire seront prochainement branchés à Internet très haute vitesse par fibre optique. En effet, 10 municipalités ont signé une entente avec la coopérative de télécommunications COOPTEL afin de rapidement desservir les citoyens qui ne profitent pas encore d’un branchement Internet de qualité, et ce, en offrant des forfaits à prix compétitif. Nous estimons que les trois premières municipalités qui seront branchées seront Ulverton, Kingsbury et Sainte-Anne-de-la-Rochelle.

Rendre accessible Internet à très haute vitesse partout sur le territoire du Val-Saint-François était déjà, avant la pandémie, un enjeu majeur. Dans le contexte de la COVID-19, il était inacceptable pour les élues et élus de s’en remettre entièrement au programme provincial prévu à partir de 2022 et ne couvrant pas l’ensemble du territoire de la MRC. « Avec les mesures de distanciation sociale et le confinement d’une bonne partie de la population , nos citoyens qui n’ont pas accès à Internet sont encore plus isolés et coupés de leurs proches et du reste du monde. Pour les élues et élus des 10 municipalités touchées, cette situation doit être corrigée. Il était donc primordial de tout mettre en œuvre avec COOPTEL pour amorcer dès maintenant le déploiement de ce projet d’envergure. », affirme M. Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint- François et maire de la municipalité de Stoke.«D’autant plus que de rendre accessible Internet à très haute vitesse augmentera l’attractivité de notre MRC auprès d’éventuels citoyens » ajoute M. Cayer. Cette réalisation est aussi possible grâce au travail effectué depuis 2 ans par les élues et élus et au Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipaleset de l’Habitation.Ulverton, Kingsbury et Saint-Anne-de-la-Rochelle seront probablement les trois premières municipalités à être branchées à Internet par fibre optique à la maison. Suivront: Cleveland, Val- Joli, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Racine et Saint-Denis-de- Brompton. COOPTEL communiquera avec les citoyens concernés en temps opportun afin de leur offrir la possibilité de s’abonner ou de se préabonner à un forfait répondant à leur consommation d’Internet, de télévision ou de téléphonie.