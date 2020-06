Une alliance entre les élus et le milieu communautaire du Val-Saint-François

Val-Saint-François — C’est avec beaucoup de fierté que le préfet de la MRC du Val-Saint-François, monsieur Luc Cayer, en compagnie de madame Isabelle Forcier, présidente de la Corporation de développement communautaire (CDC), a annoncé la concrétisation de quatre projets de lutte à la pauvreté sur le territoire. Ces projets sont rendus possibles grâce à un financement de près de 150 000 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales, octroyé dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est au centre de nos préoccupations. À cet égard, cet investissement de votre gouvernement dans la MRC du Val-Saint-François permettra de soutenir des projets visant à outiller les personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire, ainsi que les organismes qui les accompagnent au quotidien » précise monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Sommes octroyées selon les projets retenus :

- 40 000 $ pour un projet de scolarisation des mères de la communauté anglophone par le Carrefour jeunesse emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs ;

- 29 056 $ pour des ateliers culinaires pour les adolescents par la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt ;

- 40 000 $ pour un soutenir le travail de milieu dans toute la MRC ;

- 39 810 $ sur trois ans pour soutenir une initiative de transition scolaire par la Maison de la famille les Arbrisseaux.

« Le milieu municipal se réjouit de constater la collaboration des partenaires sociaux et économiques pour la solidarité et l’inclusion sociale des personnes vulnérables de notre région », a mentionné le préfet lors du point de presse. « Je suis confiante que les collaborations et les alliances entre les intervenants municipaux et les acteurs du milieu communautaire de notre région vont davantage se multiplier dans les années à venir pour le bénéfice de toute la population, particulièrement en ces temps de crise », a conclu madame Forcier, présidente de la CDC et directrice générale des Tabliers en folie.

On rappelle que cette démarche a débuté avec la nomination de la Corporation de Développement Communautaire (CDC) à titre d’instance locale responsable de mobiliser le milieu et de réaliser un portrait de la pauvreté du Val-Saint-François, le tout grâce à la collaboration de la MRC.