La taxe sur l’immatriculation s’appliquera à compter du 1er janvier 2027
Actualités-L’Étincelle — Les MRC tiennent à rappeler qu’à compter du 1er janvier 2027, une taxe annuelle de 35 $ sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade du territoire de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC des Sources sera imposée.
Conformément au règlement numéro 2026-05, cette taxe sera perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), au nom de la MRC, au moment de l’immatriculation des véhicules du territoire ainsi que lors du renouvellement annuel.
Rappelons que les sommes recueillies par l’entremise de la TIV seront dédiées spécifiquement au développement du transport des personnes. Il s’agit d’un levier de financement stable et récurrent, dans un contexte où le financement du transport, surtout en région, est encore imprévisible.
« Les investissements serviront, entre autres, à augmenter le nombre de places dans les véhicules, augmenter les plages horaires, offrir une meilleure desserte du service dans les municipalités moins centrales. Le transport est un enjeu majeur dans toutes les sphères sociales d’une communauté et il s’avère un service essentiel pour l’autonomie des aînés, pour les étudiants, pour certains travailleurs ou encore des citoyens plus vulnérables. L’accès au transport collectif est important pour le développement et la vitalité de notre territoire », racontent les MRC dans un communiqué.
Les personnes qui désirent obtenir plus d’informations concernant la taxe sur l’immatriculation des véhicules peuvent communiquer avec la MRC du Val-Saint-François par courriel à [email protected] ou par téléphone au 819 826-6505. Pour plus d’informations sur le service de transport des personnes offert dans le Val-Saint-François, les gens sont invités à visiter la section Vivre dans le Val, puis Transport collectif sur le site de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca.
Pour plus d’informations sur la taxe sur l’immatriculation et le transport collectif dans la MRC des Sources, les citoyens et citoyennes sont invités à consulter le site internet www.mrcdessources.com/transport. Les questions concernant la taxe sur l’immatriculation peuvent également être acheminées par courriel à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 819 879-6661.
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