« Nous n’avions pas le choix ! » - Bruno Vachon

Windsor — Pendant les travaux au poste de pompage des eaux usées, la Ville de Windsor n’avait pas d’autre option que de déverser ses eaux usées dans la rivière Saint-François.

En fait, les travaux sont prévus au principal poste de pompage des eaux usées jusqu’au 20 novembre prochain à Windsor. Cette intervention nécessite un arrêt temporaire du poste de pompage et entraîne un déversement d’eaux usées dans la rivière Saint-François.

« Bien sûr, nous avons toutes les autorisations nécessaires pour procéder au déversement, comme au ministère de l’Environnement. Nous évaluons les rejets à 20 000 mètres cubes sur une période de cinq jours », précise Bruno Vachon, directeur général à la Ville de Windsor.

Selon lui, les autorités municipales n’avaient pas vraiment le choix de procéder de la sorte. « Nous ne faisons pas ça par plaisir. Il fallait réparer la pompe. Nous faisons ça seulement lorsque nous sommes obligés. Les gars ne pourront plus descendre dans le puits pour réparer les pompes. C’est une question de sécurité. Ce n’est pas une décision. Il n’y avait pas d’autres solutions. S’il y avait eu d’autres options, nous aurions fait autre chose. Nous faisons ça parce que nous n’avons pas le choix », de dire le directeur général.

Inquiétude

Un citoyen a pour sa part signifié son inquiétude par rapport à ce déversement.

« Comme citoyen et entrepreneur de la région, je m’interroge sur les conséquences environnementales de cette opération ainsi que sur le niveau de surveillance qui sera exercé par les autorités compétentes », de souligner Bryce Patriquin, qui est également entrepreneur.

Selon lui, l’avis transmis aux citoyens indique que des eaux usées devront être rejetées sans traitement dans la rivière Saint-François durant les travaux. « Toutefois, il n’explique pas clairement la nature du rejet, les volumes concernés, les impacts environnementaux potentiels, ni les solutions de rechange qui ont été envisagées. En tant que citoyens, nous méritons une transparence complète sur une question qui touche l’une des ressources naturelles les plus importantes de notre région », mentionne le citoyen.

« Comme citoyen et comme entrepreneur de la région, poursuit-il, je crois que nous avons le devoir collectif de protéger nos cours d’eau. La population mérite des réponses claires, de la transparence et l’assurance que toutes les mesures possibles sont prises pour minimiser l’impact sur l’environnement. »

Afin de limiter les volumes déversés pendant les travaux, la Ville sollicite la collaboration de l’ensemble des citoyens, des commerces, des industries et des institutions pour réduire, dans la mesure du possible, leur consommation d’eau et leurs rejets d’eaux usées.

« Nous sommes conscients qu’un tel déversement d’eaux usées dans la rivière n’est pas souhaitable. C’est pourquoi nous voulons informer la population à l’avance et faire appel à la collaboration de tous pour en réduire l’ampleur. Chaque geste compte, et les efforts combinés des citoyens et des entreprises peuvent faire une différence », souligne Bruno Vachon.