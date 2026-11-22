La Ville de Kingsey Falls remporte le prix Diversité et inclusion en travaux publics
Kingsey Falls — La Ville de Kingsey Falls et son équipe des travaux publics viennent de recevoir une distinction fort enviable.
En effet, le 15 octobre dernier, la municipalité a remporté le prix « Diversité et inclusion en travaux publics » au gala reconnaissance « Les Étoiles en travaux publics ».
Animé par la chanteuse et porte-parole Sara Dufour, celui-ci se déroulait au centre des congrès de Lévis, dans le cadre du Colloque 2026 de l’Association des travaux publics du Québec. L’événement aura ainsi permis de couronner neuf lauréats dans autant de catégories distinctes au cours de la soirée.
Le prix Diversité et inclusion en travaux publics, remis à Kingsey Falls, récompense les initiatives qui favorisent la diversité et l’inclusion dans le secteur des travaux publics et contribuent à créer des milieux de travail accueillants, respectueux et représentatifs de la communauté.
« Je suis extrêmement fier de notre équipe et de cette belle reconnaissance. Aux travaux publics, chaque personne apporte ses compétences, son expérience et sa façon de voir les choses. C’est cette diversité qui fait notre force et qui nous permet d’avancer ensemble. Recevoir ce prix, c’est une belle façon de souligner la valeur de notre équipe et le travail que nous accomplissons chaque jour au service de notre communauté. », mentionna M. Frédéric Veilleux, directeur des travaux publics de la Ville de Kingsey Falls.
« La Ville tient à féliciter chaleureusement l’ensemble de son équipe des travaux publics et à remercier chaque membre du personnel pour son engagement quotidien et sa contribution à la qualité des services municipaux. […] La Ville remercie sincèrement l’Association des travaux publics du Québec pour cet honneur et pour son engagement à valoriser les équipes qui font évoluer le milieu des travaux publics », souligna pour sa part la municipalité.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
« Un derby de démolition » - Martine Satre
Danville — « C’est du lynchage. » La mairesse de Danville, Martine Satre, ne mâchait pas ses mots au lendemain d’une séance particulièrement houleuse et fort courue. À plusieurs reprises, le ton a monté dans la salle bondée et les élus ont eu maille à partir avec des citoyens sur une série de sujets. Parmi ceux-ci : un projet ...LIRE LA SUITE
« Nous n’avions pas le choix ! » - Bruno Vachon
Windsor — Pendant les travaux au poste de pompage des eaux usées, la Ville de Windsor n’avait pas d’autre option que de déverser ses eaux usées dans la rivière Saint-François. En fait, les travaux sont prévus au principal poste de pompage des eaux usées jusqu’au 20 novembre prochain à Windsor. Cette intervention nécessite un ...LIRE LA SUITE
Déversement d’eaux usées dans la rivière Saint-François
Windsor — Des travaux sont prévus au principal poste de pompage des eaux usées entre le 15 et le 20 novembre prochain à Windsor. Cette intervention nécessitera un arrêt temporaire du poste de pompage et entraînera un déversement d’eaux usées dans la rivière Saint-François. Afin de limiter les volumes déversés pendant les travaux, ...LIRE LA SUITE