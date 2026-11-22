Sara Dufour, porte-parole des travaux publics; Mélanie Rousseau et Frédéric Veilleux, de la Ville de Kingsey Falls; Geneviève Rocheleau et François Méthot Borduas, de l’Association des travaux publics du Québec.

Kingsey Falls — La Ville de Kingsey Falls et son équipe des travaux publics viennent de recevoir une distinction fort enviable.

En effet, le 15 octobre dernier, la municipalité a remporté le prix « Diversité et inclusion en travaux publics » au gala reconnaissance « Les Étoiles en travaux publics ».

Animé par la chanteuse et porte-parole Sara Dufour, celui-ci se déroulait au centre des congrès de Lévis, dans le cadre du Colloque 2026 de l’Association des travaux publics du Québec. L’événement aura ainsi permis de couronner neuf lauréats dans autant de catégories distinctes au cours de la soirée.

Le prix Diversité et inclusion en travaux publics, remis à Kingsey Falls, récompense les initiatives qui favorisent la diversité et l’inclusion dans le secteur des travaux publics et contribuent à créer des milieux de travail accueillants, respectueux et représentatifs de la communauté.

« Je suis extrêmement fier de notre équipe et de cette belle reconnaissance. Aux travaux publics, chaque personne apporte ses compétences, son expérience et sa façon de voir les choses. C’est cette diversité qui fait notre force et qui nous permet d’avancer ensemble. Recevoir ce prix, c’est une belle façon de souligner la valeur de notre équipe et le travail que nous accomplissons chaque jour au service de notre communauté. », mentionna M. Frédéric Veilleux, directeur des travaux publics de la Ville de Kingsey Falls.

« La Ville tient à féliciter chaleureusement l’ensemble de son équipe des travaux publics et à remercier chaque membre du personnel pour son engagement quotidien et sa contribution à la qualité des services municipaux. […] La Ville remercie sincèrement l’Association des travaux publics du Québec pour cet honneur et pour son engagement à valoriser les équipes qui font évoluer le milieu des travaux publics », souligna pour sa part la municipalité.