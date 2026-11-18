La mairesse de Danville, Martine Satre, ne mâchait pas ses mots au lendemain d’une séance particulièrement houleuse et fort courue.

Danville — « C’est du lynchage. »

La mairesse de Danville, Martine Satre, ne mâchait pas ses mots au lendemain d’une séance particulièrement houleuse et fort courue.

À plusieurs reprises, le ton a monté dans la salle bondée et les élus ont eu maille à partir avec des citoyens sur une série de sujets. Parmi ceux-ci : un projet d’éoliennes contesté, un parc de ferraille, l’embauche d’un directeur général, une sablière et un commerce d’armes à feu.

Martine Satre n’a visiblement pas apprécié cette séance plutôt chaotique. « C’est lourd. Très lourd », laisse-t-elle tomber en entrevue.

À ses yeux, il est toutefois clair qu’il s’agit d’un mouvement orchestré.

« Il faut maintenant savoir à qui le crime profite, dit-elle. Toute cette mobilisation, cette chorégraphie d’opposition et d’amertume, ça a été alimenté. C’est entretenu. Ce n’est pas de l’improvisation. C’est ça qui est un peu inquiétant. Nous sommes loin de la démocratie ; c’est du lynchage, un derby de démolition ! »

La mairesse déplore notamment les critiques sur l’embauche du directeur général. « Totalement inadéquat ! »

« Ce n’est pas le rôle de la salle de manifester une telle opposition. Ça ne s’improvise pas ces choses-là. C’était vraiment une concertation pour prendre le conseil en otage », s’insurge-t-elle.

« Tolérance zéro »

Dans les jours suivants, au cours d’une rencontre très émotive, les élus se sont réunis pour faire le point et décider d’une marche à suivre pour éviter que l’histoire ne se répète.

À l’avenir, ce sera « tolérance zéro » assure la mairesse de Danville.

« C’est la Ville qui est attaquée à travers nous. Ce n’est pas quelque chose de tolérable en démocratie ! »

Pour l’heure, Martine Satre n’a pas voulu s’attarder sur les mesures qui seront appliquées lors des prochaines assemblées. La faisabilité de certaines doit encore être vérifiée, dit-elle. Mais elle promet que les élus seront « beaucoup plus sévères dans le respect du décorum ». « C’est arrivé une fois et ça n’arrivera plus ! »

Selon elle, les membres du conseil demeurent solidaires en ce moment dans la tempête.

« Nous sommes bien conscients de la force du groupe et de l’importance de la conserver, souligne la mairesse. Si nous sommes désolidarisés, ça nous rendrait beaucoup plus vulnérables. »

La séance du conseil du 9 novembre est actuellement diffusée sur YouTube.