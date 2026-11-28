Pierluc Marcoux-Viel élu conseiller à Saint-Camille
Saint-Camille — Les Camilloises et les Camillois étaient conviés aux urnes le dimanche 15 novembre dernier, alors qu’une élection partielle avait lieu pour élire un nouveau conseiller au siège numéro 5.
Ce poste qui était demeuré vacant depuis le départ de Mme Sabrina Lareau en juin dernier et les électeurs étaient appelés à faire un choix entre les candidats Pierluc Marcoux-Viel et Denis St-Onge, afin de lui succéder à la table du conseil municipal.
Mentionnons par ailleurs que le taux de participation fut très intéressant pour une élection partielle, alors que 224 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote sur les 445 inscrits, ce qui représente un taux de participation de près de 50 %.
Or, au terme de la soirée, c’est finalement monsieur Pierluc Marcoux-Viel qui a mérité la confiance de ses concitoyens, alors que ce dernier remporta la majorité des suffrages lors de cette élection.
« Je suis vraiment touché par l’appui des citoyens et je compte bien leur rendre la pareille. Je vais continuer à m’engager sur trois points en particulier : l’écoute citoyenne, le soutien aux initiatives communautaires et aux organismes du milieu, ainsi qu’une gestion saine des finances. Cette gestion s’appliquera notamment aux infrastructures municipales, certaines nécessitant un rattrapage important en ce qui concerne l’entretien. », de confier celui qui en sera à une première expérience en politique.
M. Marcoux-Viel pourra avoir un premier contact officiel avec son nouveau rôle très rapidement, alors que la prochaine séance régulière du conseil municipal du Canton de Saint-Camille aura lieu le lundi 7 décembre prochain 19 h au Centre le Camillois.
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