Windsor — Des travaux sont prévus au principal poste de pompage des eaux usées entre le 15 et le 20 novembre prochain à Windsor. Cette intervention nécessitera un arrêt temporaire du poste de pompage et entraînera un déversement d’eaux usées dans la rivière Saint-François.

Afin de limiter les volumes déversés pendant les travaux, la Ville sollicite la collaboration de l’ensemble des citoyens, des commerces, des industries et des institutions pour réduire, dans la mesure du possible, leur consommation d’eau et leurs rejets d’eaux usées.

« Nous sommes conscients qu’un tel déversement d’eaux usées dans la rivière n’est pas souhaitable. C’est pourquoi nous voulons informer la population à l’avance et faire appel à la collaboration de tous pour en réduire l’ampleur. Chaque geste compte, et les efforts combinés des citoyens et des entreprises peuvent faire une différence », souligne Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor.

Des gestes simples pour limiter les rejets

Pendant la période des travaux, la Ville invite notamment les citoyens à devancer les brassées de lavage pour éviter d’en faire pendant les travaux. Il est souhaitable de prendre des douches plus courtes, éviter les bains et les autres utilisations non essentielles de l’eau. Il faut aussi reporter le nettoyage de véhicules, d’équipements ou de surfaces lorsque possible et éviter de laisser couler inutilement l’eau.

Les industries, les commerces et les institutions sont également invités à examiner la possibilité de reporter certaines opérations non essentielles qui génèrent d’importants volumes d’eaux usées, sans compromettre leurs obligations sanitaires, leurs activités essentielles ou la sécurité.

La durée exacte de l’intervention et du déversement dépendra de l’avancement des opérations.

La Ville communiquera toute mise à jour importante et avisera la population lorsque les travaux seront terminés et que les activités pourront reprendre normalement.

« Nous remercions à l’avance les citoyens de Windsor ainsi que les entreprises et les institutions de leur compréhension. En réduisant temporairement nos rejets d’eaux usées, nous posons ensemble un geste concret pour notre environnement », ajoute M. Vachon.

Pour suivre l’évolution des travaux et consulter les recommandations, la population peut suivre la page Facebook de la Ville de Windsor.