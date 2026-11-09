Police à Saint-Denis : des citoyens exigent un mode de facturation plus équitable

Saint-Denis-de-Brompton — Un groupe de citoyens demande au conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton de revoir le mode de facturation du service de la Sûreté du Québec (SQ) adopté dans le budget 2026.

Selon eux, l’imposition d’un tarif fixe à tous les propriétaires, sans égard à la valeur de leur propriété, crée une iniquité fiscale qui pénalise davantage les ménages possédant des résidences de valeur inférieure à la moyenne municipale de 662 000 $.

Le groupe soutient que les coûts du service de la Sûreté du Québec devraient être répartis selon la valeur foncière des propriétés, conformément au principe d’équité fiscale qui guide la plupart des taxes municipales.

Plus de 250 citoyens ont signé une pétition déposée au conseil municipal le 5 mai dernier afin de réclamer le retour à une taxation fondée sur la valeur foncière. Selon les données de la municipalité, 83 % des propriétés seraient désavantagées par le mode de taxation actuel.

« Nous ne remettons pas en question le financement des services policiers. Ce que nous contestons, c’est la façon de répartir cette facture. Un tarif uniforme fait porter une part disproportionnée des coûts aux propriétaires de résidences plus modestes, tandis que ceux dont les propriétés ont une valeur plus élevée en bénéficient », affirme Michel Corriveau, porte-parole du groupe.

Le groupe invite le conseil municipal à reconsidérer cette décision et à adopter un mode de facturation plus équitable pour l’ensemble des contribuables.

Afin d’informer les membres du conseil municipal et le public, une présentation spéciale a eu lieu lors de la séance régulière du 1er septembre 2026 à 19 h 30, à l’ancienne église de la municipalité.