La Ville et la Chambre de commerce s’en mêlent !

Le secteur Greenlay est particulièrement touché par les pannes de courant à répétition.

Windsor — La Ville de Windsor et la Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François Ouest feront pression sur Hydro-Québec pour que cessent les pannes à répétition dans le secteur Greenlay.

« La Ville de Windsor (…) comprend les désagréments que cette situation peut occasionner pour les citoyens. Sachez que la Ville est en communication avec Hydro-Québec afin de mieux comprendre l’origine de ces interruptions et de faire valoir l’importance de trouver une solution durable », mentionnent les autorités municipales dans un communiqué émis la semaine dernière.

« Nous avons pris connaissance de la problématique, poursuit en entrevue le directeur général de Windsor, Bruno Vachon. Nous voyons bien ce qui se passe (…) Et nous allons poser des questions. La question, c’est, on règle ça comment ? La Ville fait son possible pour appuyer les demandes. Nous espérons que notre intervention pourra aider à faire avancer les choses. »

À la Chambre de commerce

La Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François Ouest n’entend pas non plus rester les bras croisés.

« Nous voulons monter un dossier avec le plus possible de témoignages avec les commerçants. Il est évident que cette situation apporte des inconvénients à bien des gens. Nous allons déposer notre dossier à la Ville et chez Hydro-Québec », indique la présidente de l’organisme, Karine Serra.

Selon cette dernière, l’appui de la Chambre s’ajoutera aux « nombreuses plaintes » déjà reçues dans le dossier.

« Nous pensons que le poids de la Chambre de commerce pourra faire la différence et aider nos commerçants dans ce combat, ajoute Mme Serra. Ce que nous dit Hydro-Québec n’a pas de sens : nous en manquons toujours à la même heure. Et il n’y avait aucun vent. Les conditions météorologiques ne sont pas vraiment en cause. Il ne faut pas prendre les gens pour des fous. Nous allons donc appuyer les gens qui ont porté plainte. Nous allons exercer un peu de pression. »

En intervenant de la sorte, la Chambre souhaite également démontrer le rôle que peut jouer un tel organisme. « Plus il y aura de membres, plus le poids sera important », termine Mme Serra.

Du côté d’Hydro-Québec, selon Radio-Canada, ce sont des castors qui seraient à l’origine de ces nombreuses pannes de courant. Ces mammifères semi-aquatiques y auraient rongé des arbres matures qui, en tombant, sont entrés en contact avec le réseau électrique.