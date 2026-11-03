Les citoyens du Canton de Saint-Camille appelés aux urnes le 15 novembre

Saint-Camille — Une élection municipale partielle se tiendra dans la municipalité du Canton de Saint-Camille le dimanche 15 novembre prochain.

Ce scrutin populaire est rendu nécessaire alors que deux citoyens ont officialisé leur candidature en vue de pourvoir le poste de conseiller au siège numéro 5, lequel s’avère vacant depuis la démission de Sabrina Lareau au cours de l’été dernier.

Ainsi, les électeurs auront donc à se prononcer à savoir qui, entre les candidats Pierluc Marcoux-Viel et Denis St-Onge, se verra accorder une majorité d’appuis, obtenant ainsi le mandat de prendre place à la table du conseil municipal au terme de l’élection.

Prendre note qu’un vote par anticipation aura lieu le 8 novembre entre 12 h et 20 h au Centre Le Camillois, alors que ce même endroit, situé au 157 de la rue Miquelon, accueillera également les électeurs de la municipalité le jour du scrutin de 10 h à 20 h.

Pour de plus amples détails sur le déroulement de cette élection, il est possible de consulter les pages de la municipalité.