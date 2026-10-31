La meilleure eau du Québec se trouve à Windsor

Le trophée qui a été remis à la Ville de Windsor.

Windsor — Le public a parlé. Une fois de plus, l’eau potable produite à l’usine de filtration Marcel-Bédard de Windsor a été couronnée comme étant la meilleure du Québec.

Le prix lui a été récemment décerné dans le cadre du 48e Symposium sur la gestion de l’eau du Réseau environnement tenu à Victoriaville.

Pour Francis Nicol, il ne s’agit pas d’une surprise.

« Au cours des dernières années, nous avons gagné à quelques reprises. Cette eau, nous la goûtons tous les jours. Nous le savons qu’elle est bonne ! Mais il y a une importante compétition. Nous savions que nous avions de bonnes chances », réagit le surintendant à l’hygiène du milieu à la Ville de Windsor.

Cette distinction vient reconnaître la qualité de l’eau potable et témoigne du savoir-faire et de l’engagement quotidien des employés municipaux responsables de son traitement.

« La chaîne de traitement à l’usine est très importante, souligne M. Nicol. Chaque année, nous savons que nous sommes dans le coup. L’équipe en place est pour sa part très motivée. En prétraitement, nous utilisons le charbon actif. Le fait d’avoir passé du chlore à la monochloramine, qui ne goûte rien et qui ne sent rien, contribue à la qualité de l’eau à Windsor. »

Le Concours de la meilleure eau du Québec met en valeur l’excellence des installations de traitement de l’eau potable des municipalités participantes. Les eaux en compétition sont notamment évaluées selon leurs qualités gustatives, leur clarté et leur odeur. Quinze usines étaient en compétition.

Une fierté renouvelée

Cette nouvelle reconnaissance s’inscrit dans une tradition d’excellence pour la Ville de Windsor. En 2025, notamment, l’usine de filtration Marcel-Bédard avait déjà remporté le prix « Choix du public » lors du même concours.

« C’est une immense fierté pour notre municipalité de recevoir cette distinction, affirme le maire, Gaétan Graveline. Derrière chaque verre d’eau que nous consommons se trouve des employés dévoués, des installations performantes et un travail rigoureux réalisé jour après jour. Ce prix représente une belle reconnaissance de leur expertise et de leur engagement envers notre population. Nous pouvons être très fiers de la qualité de notre eau potable à Windsor ! »

Derrière ce succès : une surveillance constante, des procédés de traitement adaptés et une expertise technique spécialisée.

À l’usine de filtration Marcel-Bédard, les équipes municipales sont à pied d’œuvre chaque jour pour assurer le traitement et la distribution de l’eau potable destinée à la population. Leur travail, souvent réalisé loin des regards, constitue un service essentiel à la santé et à la qualité de vie des citoyens.

L’usine de filtration a été mise aux normes en 2018, avec des investissements de 12,3 M$.