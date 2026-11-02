Accidents répétés à l’intersection de route 249 et de la rue Maurice-Bachand
« Les gens sont impatients ! » - Gaétan Graveline
Windsor — Des pourparlers sont en cours entre la Ville de Windsor et le ministère des Transports et de la mobilité durable pour sécuriser l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand.
C’est un secteur commercial très fréquenté qui fait l’objet d’une attention particulière des autorités municipales pour la sécurisation de la circulation et des intersections.
« La Ville de Windsor est en processus de plans et devis que nous allons déposer au ministère du Transport et de la Mobilité durable. Mais le problème majeur que nous avons présentement, c’est que les gens sont vraiment impatients. Ils passent par l’accotement », raconte Gaétan Graveline, maire de Windsor.
Selon lui, le processus de plans et devis permettra de corriger cette situation-là. « Nous avons déjà eu des rencontres avec le ministère à ce sujet-là. Malgré la présence d’un feu de circulation, des automobilistes téméraires ne respectent pas la réglementation et s’aventurent à dépasser par l’accotement vers la droite. Une voie de dépassement est d’ailleurs espérée à cet endroit », soutient le maire de Windsor.
La surface de roulement devra donc être réaménagée. « Dès le moment où nous avons installé le feu de circulation à cet endroit, nous avons déjà commencé à penser à la modifier pour la rendre plus sécuritaire. Cette année, il y a eu plusieurs accidents à cette intersection-là, plus que l’année dernière. C’est difficile à expliquer », de dire le premier magistrat.
Le 18 octobre dernier, l’accident avec délit de fuite survenu à cette intersection n’avait en fait aucun rapport avec la configuration des lieux. C’est l’alcool au volant qui était en cause.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La meilleure eau du Québec se trouve à Windsor
Windsor — Le public a parlé. Une fois de plus, l’eau potable produite à l’usine de filtration Marcel-Bédard de Windsor a été couronnée comme étant la meilleure du Québec. Le prix lui a été récemment décerné dans le cadre du 48e Symposium sur la gestion de l’eau du Réseau environnement tenu à Victoriaville. Pour Francis Nicol, ...LIRE LA SUITE
Le pavillon Michel-Côté construit au Parc nature du lac Stoke
Stoke — Le site de l’ancien camp St-Pat’s portera maintenant le nom de Parc nature du lac Stoke. Et, si les subventions sont accordées, le pavillon Michel-Côté y sera construit. À l’occasion d’une rencontre citoyenne, tenu le jeudi 22 octobre dernier, la municipalité de Stoke, la Corporation de développement socio-économique (CDSE), ...LIRE LA SUITE
Fermeture du réseau cyclable La Cantonnière
Val-Saint-François — La fermeture du réseau cyclable La Cantonnière est effective pour la saison hivernale depuis le 15 octobre dernier. De plus, une partie du sentier de l’Ardoise, soit entre le 3e rang et le chemin Neider à Racine, est fermée depuis le 13 octobre afin de permettre la réalisation de travaux d’émondage visant à ...LIRE LA SUITE