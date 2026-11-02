« Les gens sont impatients ! » - Gaétan Graveline

Windsor — Des pourparlers sont en cours entre la Ville de Windsor et le ministère des Transports et de la mobilité durable pour sécuriser l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand.

C’est un secteur commercial très fréquenté qui fait l’objet d’une attention particulière des autorités municipales pour la sécurisation de la circulation et des intersections.

« La Ville de Windsor est en processus de plans et devis que nous allons déposer au ministère du Transport et de la Mobilité durable. Mais le problème majeur que nous avons présentement, c’est que les gens sont vraiment impatients. Ils passent par l’accotement », raconte Gaétan Graveline, maire de Windsor.

Selon lui, le processus de plans et devis permettra de corriger cette situation-là. « Nous avons déjà eu des rencontres avec le ministère à ce sujet-là. Malgré la présence d’un feu de circulation, des automobilistes téméraires ne respectent pas la réglementation et s’aventurent à dépasser par l’accotement vers la droite. Une voie de dépassement est d’ailleurs espérée à cet endroit », soutient le maire de Windsor.

La surface de roulement devra donc être réaménagée. « Dès le moment où nous avons installé le feu de circulation à cet endroit, nous avons déjà commencé à penser à la modifier pour la rendre plus sécuritaire. Cette année, il y a eu plusieurs accidents à cette intersection-là, plus que l’année dernière. C’est difficile à expliquer », de dire le premier magistrat.

Le 18 octobre dernier, l’accident avec délit de fuite survenu à cette intersection n’avait en fait aucun rapport avec la configuration des lieux. C’est l’alcool au volant qui était en cause.