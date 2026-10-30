Le pavillon Michel-Côté construit au Parc nature du lac Stoke

Cette soirée a également été l’occasion de rendre hommage à une figure bien connue du paysage culturel québécois avec le dévoilement du nom du futur pavillon, qui portera le nom de Pavillon Michel-Côté.

Stoke — Le site de l’ancien camp St-Pat’s portera maintenant le nom de Parc nature du lac Stoke. Et, si les subventions sont accordées, le pavillon Michel-Côté y sera construit.

À l’occasion d’une rencontre citoyenne, tenu le jeudi 22 octobre dernier, la municipalité de Stoke, la Corporation de développement socio-économique (CDSE), Nature Cantons-de-l’Est et le comité de développement du projet ont dévoilé le nouveau nom des lieux.

« Nous avons fait un sondage auprès de la population. Nous avons regardé les choix et le Parc nature du lac Stoke a été sélectionné. Tous les partenaires étaient d’accord avec ce nom », raconte Kim Roseberry, du comité de développement du projet.

Cette soirée a également été l’occasion de rendre hommage à une figure bien connue du paysage culturel québécois avec le dévoilement du nom du futur pavillon, qui portera le nom de pavillon Michel-Côté.

Les premières esquisses du bâtiment ont été présentées par son fils, Charles Côté, architecte, qui a conçu les plans du pavillon. Son frère, Maxime Le Flaguais, était également présent lors de la rencontre.

Afin de soutenir la réalisation du futur pavillon Michel-Côté, la CDSE a déposé des demandes de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air 1,2 M$) et du Fonds pour bâtir des communautés fortes (1 M$). Les résultats de ces demandes sont actuellement attendus et contribueront à orienter les prochaines étapes de réalisation du pavillon.

Ce projet collectif vise à préserver un milieu naturel d’exception et à en faire un lieu accessible, rassembleur et ouvert à la communauté, où les citoyens pourront profiter de la nature et des abords du lac.

Ouverture

L’ouverture officielle du site est prévue pour juin 2027. D’ici là, plusieurs étapes restent à franchir pour concrétiser cette vision.

« Nous avons travaillé très fort sur ce projet. Plusieurs personnes se demandent pourquoi les installations n’ont pas été ouverte cet été. Il y a en fait plusieurs éléments à respecter. Nous n’avons pas chômé. Beaucoup de choses ont été faites. Il faut que les gens le sachent », de dire Mme Roseberry.

Plusieurs raisons expliquent le fait que le parc ne soit toujours pas ouvert. Les responsables sont entre autres en attente pour l’autorisation de la CPTAQ pour l’utilisation des sentiers. On attend aussi le permis pour l’aménagement de l’accès. La rédaction et mise en place de la réglementation du parc ne sont pas encore complétées. La sécurisation de certaines zones reste à faire. La signalisation des accès et des sentiers n’est pas encore installée.