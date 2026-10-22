Saint-Denis s’oppose à l’exploitation minière sur le Sentier Bouffard

Saint-Denis-de-Brompton — La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton s’oppose à une demande d’exploitation minière sur le sentier Bouffard.

De façon unanime, les élus ont demandé à Québec, à leur dernière séance publique, de rejeter la demande de la société Béton provincial.

La société vise deux lots, présentement loués à la Ville par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Le sentier Bouffard, situé près de l’agrandissement du parc du mont Orford, s’y retrouve.

« Cette demande de bail exclusif pour l’exploitation de substances minérales de surface (…) vise des lots dont nous avons eu l’autorisation de location durant dix ans. Et c’est renouvelable, relate le maire, Daniel Veilleux. Principalement, cette situation nous permet de garder ces deux terrains dans leur état naturel, considérant que c’est un corridor de biodiversité relié jusqu’aux terrains du Mont-Orford. Ce sont des lots principalement de villégiature. »

Protéger l’environnement

Les deux terrains ont servi, il y a plusieurs années, à l’armée canadienne pour des exercices militaires. Après son départ, le Ministère a indiqué qu’il était prêt à en faire la location parce que « le but est de protéger l’environnement », poursuit le maire Veilleux.

La lettre d’autorisation du Ministère relève notamment la présence de sites archéologiques, l’exercice de droits ancestraux, la présence de milieux humides et de cours d’eau situés dans l’habitat de la salamandre sombre du Nord ainsi que la présence confirmée d’espèces d’oiseaux et de chiroptères menacées ou vulnérables.

Or, selon les autorités municipales, des travaux d’exploitation d’une carrière (extraction, circulation de machinerie lourde, infrastructures connexes) auraient une ampleur et une durée beaucoup plus grande que des travaux d’exploration et risqueraient de porter gravement atteinte à ces sites et ces habitats sensibles.

« Pour nous, il y avait déjà un club de ski de randonnée qui utilisait ces deux terrains-là. Il y a aussi des activités de raquettes et de marche à pied à cet endroit. Aujourd’hui, nous avons une demande de bail visant l’exploitation et l’extraction de substances minières. Ils vont tout défaire ! Ça ne correspond pas du tout avec notre vision. Nous refusons en nous basant sur les critères qui nous ont été donnés par le ministère », s’insurge le maire, en rappelant que Saint-Denis est reconnu pour ses cinq plans d’eau et la protection de l’environnement.

La Ville est d’ailleurs optimiste d’obtenir gain de cause dans cette affaire. « Nous sommes convaincus que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts va dire non à ce projet. Toute la logique est là », lance M. Veilleux.

Notons que le bail minier permettrait l’exploitation de pierres concassées.