Pannes à répétition à Greenlay : la végétation en cause

Selon Hydro-Québec, la végétation est en cause pour expliquer les pannes de courant survenues dans le secteur Greenlay à Windsor.

Windsor — Selon Hydro-Québec, la végétation est en cause pour expliquer les pannes de courant survenues dans le secteur Greenlay à Windsor.

« En 2026, la majorité des pannes survenues dans le secteur Greenlay, à Windsor, ont été causées par de la végétation qui est entrée en contact avec le réseau électrique. À noter que la végétation est l’une des causes principales de pannes pour l’ensemble de la province », souligne Florence Harvey, conseillère en relation avec le milieu Estrie — Montérégie — Centre-du-Québec, direction affaires régionale et collectivités.

Par exemple, des branches sont tombées sur les fils électriques, ce qui a occasionné des pannes. Selon Hydro-Québec, certaines de ces pannes sont survenues en raison de forts vents qui ont balayé une partie de la province.

Des pannes de courant répétées dans le secteur Greenlay à Windsor étaient devenues une source de tracas pour des commerçants.

« Nous en sommes maintenant à une dizaine de pannes depuis le début de l’année. Comme à plusieurs reprises, il n’y a pas d’orage, pas de vent, pas de neige… rien de particulier. Depuis trois mois, nous devons subir une panne aux deux semaines. Pour un commerce alimentaire comme le nôtre, chacune peut entraîner des pertes importantes : produits, production, heures de travail et clientèle », déplore Claire Moineau, copropriétaire de l’entreprise la Shop à Croissant — Cantons mange.

Selon Hydro-Québec, le problème devrait être réglé à la suite de certains travaux. « Le secteur Greenlay, à Windsor, a été ciblé par nos équipes pour la réalisation de travaux de maîtrise de la végétation visant à réduire les pannes causées par les arbres et à améliorer la fiabilité du réseau », de dire la porte-parole d’Hydro-Québec.

La grande majorité des travaux de maîtrise de la végétation se sont terminés en septembre 2026 dans ce secteur; « nous sommes confiants qu’ils contribueront à améliorer la situation », mentionne-t-on chez Hydro-Québec.

Des plaintes avaient été formulées à Hydro-Québec. « Ils nous ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire pour nous. Nous avons un dossier ouvert. « Ils devraient analyser pourquoi ces pannes se produisent aussi souvent », soutient Mme Moineau.

« De plus, pour améliorer la qualité du service, Hydro-Québec effectue des inspections et des travaux d’entretien sur l’ensemble de son réseau tout au long de l’année », termine Mme Harvey.