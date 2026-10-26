Val-Saint-François — La fermeture du réseau cyclable La Cantonnière est effective pour la saison hivernale depuis le 15 octobre dernier.

De plus, une partie du sentier de l’Ardoise, soit entre le 3e rang et le chemin Neider à Racine, est fermée depuis le 13 octobre afin de permettre la réalisation de travaux d’émondage visant à favoriser la régénération de la haie brise-vent.

À la suite de signalements concernant la présence de véhicules motorisés (motocross, quatre-roues, moto, etc.) dans les secteurs de Valcourt et de Melbourne, la MRC rappelle que les véhicules motorisés sont interdits en tout temps sur l’ensemble du réseau cyclable.

« Toute personne contrevenant à cette règlementation s’expose à une amende pouvant atteindre 4 000 $. En plus de mettre en péril la sécurité des usagers, cette situation nuit à la cohabitation harmonieuse. Comme une grande partie du réseau cyclable traverse des terrains privés, il est essentiel de respecter les droits de passage accordés par les propriétaires aux usagers de la mobilité active seulement. Des comportements nuisibles pourraient compromettre le maintien de ces ententes, qui sont indispensables à l’acceptabilité du réseau », souligne-t-on à la MRC du Val-Saint-François.

Les citoyens qui constatent la présence de véhicules motorisés sur le réseau cyclable sont invités à communiquer rapidement avec la Sûreté du Québec (SQ) en composant le 819-310-4141. Chaque signalement permettra à la SQ d’orienter ses interventions aux endroits où elles sont les plus nécessaires et d’intercepter les personnes contrevenant à la Loi sur les véhicules hors route et aux règlements municipaux.

Au cours de la dernière année, la MRC a investi plus d’un million de dollars dans la réfection et l’amélioration du réseau cyclable, notamment dans les secteurs de Valcourt et de Melbourne. Ces travaux d’envergure ont permis de refaire la surface du sentier et d’améliorer le confort ainsi que la sécurité des usagers. La présence de véhicules motorisés sur les pistes cyclables entraîne une détérioration prématurée des aménagements réalisés et génère des coûts d’entretien supplémentaires assumés collectivement.

Pour les amateurs de vélo de gravelle, les cyclistes sont invités à parcourir les Trajets de, proposés sur l’application Ride with GPS. Ceux-ci permettront de continuer à pédaler dans le Val-Saint-François pendant la fermeture du réseau cyclable.

Pour en savoir plus sur le réseau cyclable La Cantonnière, visitez la section Plein air et cyclisme sur le site web de Tourisme Val-Saint-François.