Nouveau contrat de travail pour les pompiers de la région de Richmond

Adam Rousseau, directeur général du Service de sécurité incendie de la région de Richmond; Lynda Tétrault, présidente du conseil d’administration; Philip Blanchette, adminitrateur à l’Association des pompiers de la région de Richmond et Daniel Miquelon, vide-président de l’Association.

Richmond — Le Service de sécurité incendie de la région de Richmond et l’Association des pompiers de la région de Richmond confirment avoir conclu un contrat de travail d’une durée de cinq ans.

L’entente, qui sera valide jusqu’en 2030, vise à assurer la sécurité des citoyens, soutenir les municipalités du territoire et maintenir des standards élevés en matière de prévention et d’intervention.

« Nos pompiers à temps partiel n’ont pas un métier facile et leur offrir des conditions de travail équitables et adéquates était important pour leur démontrer notre reconnaissance pour leur bon travail. Je remercie d’ailleurs l’association pour sa collaboration tout au long du dossier », souligne Lynda Tétreault, présidente du conseil d’administration.

Les pompiers ont, entre autres, obtenu des augmentations salariales et un plus grand nombre d’heures rémunérés par intervention, de même qu’une compensation équitable pour la garde externe.

« La solidarité entre nos pompiers a permis d’aller chercher un bon contrat de travail pour les années à venir. Nous sommes heureux que le conseil d’administration reconnaisse la valeur de notre travail », de dire Mathiew Normandin, président de l’Association des pompiers.

Une entente de quatre ans a aussi été conclue avec le chef aux opérations. Des heures de travail mensuelles lui ont été consenties, de même qu’une rémunération adaptée au poste.

Le Service de sécurité incendie de la région de Richmond assure la prévention et l’intervention en sécurité incendie pour les municipalités d’Ulverton, du Canton de Melbourne, du Canton de Cleveland et de la Ville de Richmond. Le SSIRR protège près de 6500 citoyens en répondant à plus de 150 appels par année. Le service offre également la désincarcération et le sauvetage nautique.