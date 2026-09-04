Danville : le conseil congédie son directeur général, Claude Dostie

Danville — Lors de la dernière séance du 24 août, les membres du conseil municipal de Danville ont discrètement remercié leur directeur général, Claude Dostie.

Au point 7,1 de la dernière séance, les conseillers ont de façon unanime mis fin à l’emploi de l’employé 130020 sans toutefois associer de nom. La résolution a été proposée par Émile Lachance et appuyée par Pierre Grimard.

Cependant, immédiatement après ce point, les élus de Danville ont confirmé la nomination de Dominic Provost au poste de directeur général par intérim.

Le poste sera officiellement ouvert au cours du mois de septembre.

Aucune raison n’a été évoquée pour le remerciement de M. Dostie. Au lendemain de la décision, la mairesse Martine Satre est demeurée plutôt discrète sur les circonstances entourant le congédiement du directeur général.

« Nous avons mis fin à son emploi. C’est une situation litigieuse. Il faut donc faire très attention. C’est dans les mains des avocats », de dire la première magistrate, lorsque contactée par le journal.

M. Dostie travaillait depuis seulement dix mois à la Ville de Danville. Il est en poste depuis le lundi 27 octobre 2025. Sa probation de six mois avait été prolongée.

Titulaire d’un doctorat en analyse et management des politiques publiques, il a auparavant occupé des fonctions de directeur de cabinet à la Ville de Sherbrooke et de conseiller en affaires publiques auprès de plusieurs organisations municipales québécoises.

La Ville de Danville a publié un communiqué concernant le départ de Claude Dostie et l’arrivée de Dominic Provost à la direction générale par intérim.

« Afin d’assurer une transition harmonieuse, la Ville de Danville annonce la nomination de M. Dominic Provost à titre de directeur général par intérim. Ce choix représente une décision rassurante pour l’administration municipale. M. Provost possède une solide expérience du milieu municipal, ayant notamment œuvré pendant 27 ans à la MRC du Haut-Saint-François à la direction générale. Sa connaissance du milieu municipal et du territoire constitue un atout important pour assurer la continuité des opérations et le suivi des dossiers en cours », mentionne-t-on dans le communiqué.

« Cette transition nous permet de rester en mouvement. Nous avons une équipe solide et plusieurs projets porteurs à faire avancer pour Danville », a déclaré la mairesse Martine Satre.

Le 25 mars 2025, la Ville de Danville annonçait le départ de sa directrice générale, Marie-Pier Dupuis, qui a quitté officiellement ses fonctions le 17 avril 2025, après plus de trois années à la tête de l’administration municipale.