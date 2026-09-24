Pas moins de 8 589 livres lus par les jeunes du Club de lecture TD

Windsor — La bibliothèque municipale de Windsor clôture une autre saison du Club de lecture d’été TD. Au total, 358 jeunes se sont inscrits au Club cet été, dont 248 ont complété les conditions leur permettant de participer au grand tirage de fin de saison. Ensemble, les jeunes lecteurs ont lu pas moins de 8589 livres, soit une moyenne de près de 35 livres par participant.

Ces résultats témoignent de l’enthousiasme des jeunes de Windsor pour la lecture et de l’engagement des familles qui les accompagnent tout au long de l’été.

Les jeunes participants ont également rempli 1693 feuilles de compilation de lecture et réalisé 124 dessins. La chasse au trésor proposée au cours de l’été a elle aussi connu un bel engouement, avec 355 participations.

Parmi les 248 jeunes admissibles au grand tirage, 77 étaient âgés de cinq ans et moins ; 59 enfants de 6 à 8 ans ; 83 jeunes de 9 à 11 ans et 29 jeunes de 12 à 14 ans.

« Le succès du Club de lecture TD démontre une fois de plus que la bibliothèque est un lieu vivant et rassembleur pour nos familles. Derrière les milliers de livres lus, il y a surtout des enfants qui découvrent le plaisir de lire, qui développent leur curiosité et qui voyagent à travers les histoires. Nous pouvons être très fiers de leur participation », souligne le maire de Windsor, Gaétan Graveline.

Les gagnants

Pour souligner les efforts des jeunes lecteurs, plusieurs prix ont été remis lors du grand tirage de fin de saison.

Alycia Audet et Adriam Yensen remportent chacun un trio de prix comprenant un certificat- cadeau de 50 $ en librairie, un certificat-cadeau de 50 $ chez O-Volt et un certificat-cadeau de 50 $ chez Plantations Stéphan Perreault.

Maël Chapdelaine et Jasmine Gervais remportent quant à eux chacun un certificat-cadeau de 50 $ en librairie.

La réussite du Club de lecture TD repose également sur l’implication des parents et des familles. En accompagnant les enfants à la bibliothèque, en partageant des histoires avec eux et en participant aux activités comme l’heure du conte et l’éveil à la lecture, les parents jouent un rôle essentiel dans le développement du goût de lire.