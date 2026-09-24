Pas moins de 8 589 livres lus par les jeunes du Club de lecture TD

Bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor
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Danville : le conseil congédie son directeur général, Claude Dostie
Danville — Lors de la dernière séance du 24 août, les membres du conseil municipal de Danville ont discrètement remercié leur directeur général, Claude Dostie. Au point 7,1 de la dernière séance, les conseillers ont de façon unanime mis fin à l’emploi de l’employé 130020 sans toutefois associer de nom. La résolution a été ...LIRE LA SUITE
La fête au village de retour à Danville cette fin de semaine
Danville — Après plusieurs années d’absence, l’événement de la fête au Village sera de retour à Danville les 4, 5 et 6 septembre prochains. On se rappellera que ce rendez-vous annuel festif, chapeauté par les Chevaliers de Colomb du conseil 3322, avait pris fin en 2018 après tout près de 40 ans d’existence. Une multitude de facteurs ...LIRE LA SUITE
Les subventions se font attendre !
Richmond — Un vaste projet de réfection des installations sportives dans le secteur de l’aréna P.E. Lefebvre et de la Place des loisirs doit être réalisé sous peu à Richmond. Évalués à 4,7 M$, les travaux n’ont pas encore commencé. La raison est simple : les subventions des gouvernements supérieurs se font attendre. Le Programme ...LIRE LA SUITE