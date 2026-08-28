Le spectacle K-POP expérience à la Fête foraine de Saint-Claude

Saint-Claude — La Fête foraine de Saint-Claude accueillera le samedi 29 août, à 13 h 15, le spectacle K-POP expérience. De nombreux visiteurs sont alors attendus.

En fait, la Fête foraine de Saint-Claude se déroulera de 11 h à 17 h, au parc de l’Église, au cœur du village.

« Le premier spectacle a rapport avec le film Les guerrières de la K-POP. C’est un grand succès sur Netflix. Trois chanteuses vont venir faire les chansons du film. C’est vraiment la grosse attraction de la journée. C’est le genre de film que les parents ne sont plus capables d’entendre à la maison », de dire François Séguin Intervenant en loisir et en communication à Saint-Claude.

Les organisateurs de l’événement s’attendent à la présence de 1000 à 1200 visiteurs pour cette édition de la Fête foraine.

Un peu plus tard, à 16 h, un gala de lutte sera présenté sur place. « C’est la deuxième année. C’est un peu notre spectacle de clôture. L’an dernier, le gala avait été très populaire. Nous avons donc décidé de le ramener cette année. C’est très familial. C’est pour tout le monde », souligne M. Séguin, en mentionnant que c’est l’Académie de lutte de l’Estrie qui est à l’origine du gala.

Comme nouveauté, il y aura la fourgonnette ludique, un camion rempli de jeux. « C’est comme une escouade mobile d’animation. C’est une équipe d’animation qui mettra de l’avant toutes sortes de jeux. Il y a entre 35 et 40 jeux différents », précise le responsable des communications à la municipalité de Saint-Claude.

De plus, cette année, les organisateurs ajoutent une troisième offre alimentaire à la Fête foraine. Il y aura le foodtruck Puffcorn qui offrira de la limonade maison, de la barbe à papa et du popcorn aux visiteurs.

Bien sûr. Le blé d’Inde sera disponible à la caserne des pompiers et la cantine du terrain de balle sera accessible.

Cette année encore, une trentaine d’artisans seront sur place toute la journée à l’occasion de la Fête foraine.

Gonflable.ca sera encore sur place cette année. « C’est un très bon partenaire. Il occupe une très bonne place avec leurs jeux gonflables. Nous réservons toujours entre six et huit mois d’avance pour être certains d’avoir les jeux que nous souhaitons », mentionne M. Séguin.

« Nous suggérons aux gens d’arriver tôt pour avoir une place de stationnement pas trop loin. Nous nous attendons à fracasser des records. Nous avons une programmation vraiment exceptionnelle », termine-t-il.