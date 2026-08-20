Les pompiers de Windsor répondent à 108 appels

Windsor – Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont répondu à 108 appels entre le 1er janvier et le 27 juillet. Il s’agit d’un nombre légèrement supérieur aux autres années à pareille date.

« Cette année, il y a beaucoup d’intervention au niveau des accidents de la route (24). Ce ne sont pas toujours des événements graves, mais ce sont des accidents déclarés avec blessés. Nous nous présentons là avec l’équipe de garde pour faire l’intervention le plus rapidement possible. C’est quand même un chiffre important», soutient Adam Rousseau, chef aux opérations de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

En fait, la Régie, ce ne sont pas seulement des interventions en matière de feu de bâtiment. Il y a aussi toutes les vérifications d’odeur de fumée (19) et ce qui a trait aux installations électriques (12). Les feux de cheminée (4) font aussi partie de travail des pompiers.

« L’incendie demeure notre activité principale. Mais, en deuxième lieu, l’activité la plus importante est l’intervention sur les lieux d’accident. Il y a aussi les désincarcérations (2). Il y a près du tier de nos appels liés à ça », de dire M. Rousseau.

La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor compte sur une trentaine de pompiers. Ils ont tous obtenu la certification de pompier 1. C’est d’une durée d’environ 300 heures. « Après ça, s’ajoutent des spécialités, comme entre autres, les pinces de désincarcération ou opérateur de véhicule d’élévation », de préciser le chef aux opérations de la Régie.

À Windsor, la Régie est composée d’un effectif mixte, regroupant les pompiers professionnels de formation et les autres formés sur place par la Régie.

« Ici, nous avons des quarts de travail en caserne. Ce ne sont pas juste des temps partiels sur appel. Cette situation attire des personnes ayant une formation professionnelle. Il y a aussi des résidents qui nous envoient leur nom pour devenir pompiers et qui sont formés à nos frais », mentionne M. Rousseau.

L’an dernier, la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a terminé l’année avec 179 appels.

« Nous voulons rappeler aux gens l’importance d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels dont les piles sont changées deux fois par année aux changements d’heure. Il faut aussi que les gens puissent compter sur des systèmes d’alarme en bon état pour éviter de faire déplacer les pompiers inutilement. Dans la majorité des cas, ce sont des alarmes non fondées », insiste Adam Rousseau.