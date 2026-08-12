Place à la 47e édition du Festival gourmand de Val-des-Sources

Val-des-Sources — L’excitation est palpable à quelques jours de l’ouverture du Festival gourmand, qui aura lieu du 13 au 16 août.

Le Festival est un événement annuel rassemblant une majorité de citoyens, d’habitants de la MRC et de visiteurs. Cette année, il propose une programmation dynamique et colorée pour tous les goûts.

L’événement, qui en sera à sa 47e édition, proposera un grand parc de jeux gonflables et des spectacles musicaux d’envergure du jeudi au dimanche. La scène accueillera une variété d’artistes talentueux, commençant par P’tit Gros Bison et David Pineau lors de la première soirée.

Les planches seront réservées aux groupes Classe moyenne et Miss and Masters le vendredi. Les festivaliers pourront voir une tranche de la tournée d’adieu du mythique groupe Kaïn le samedi à 22 h. Arrivez tôt, car ils seront précédés d’une performance du Victoriavillois Max Hook.

Arthur l’Aventurier animera la scène principale en début d’après-midi dimanche. Les spectacles musicaux de clôture seront assurés par Two of Kind à 16 h, suivi de Chloé Leclerc à 18 h.

Bien entendu le Festival ne pourrait pas porter son no sans la présence des kiosques de nourritures à la place de la gourmandise où l’ensemble des cabanes de services seront ouvertes en plus de compter sur la présence de quatre camions de rues (foodtruck).

Il est important de noter que, contrairement aux années précédentes, l’accès par la rue Laurier ne sera plus possible. L’entrée se fera exclusivement par la billetterie, située à proximité de l’allée des artisans et de l’offre alimentaire.

Il y aura une animation sous le chapiteau country du vendredi au dimanche, avec trois écoles de danse qui se relaieront tout au long de la fin de semaine.

Les amateurs de bingo seront heureux d’apprendre que l’activité reprendra le jeudi soir à la place de la gourmandise.

Les billets pour les passeports ne sont plus en prévente, mais ils seront disponibles à l’entrée du site tout au long de la fin de semaine.