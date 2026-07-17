Des départs au sein de l’administration forcent la fermeture temporaire du bureau municipal à Saint-Camille

Les citoyens de la municipalité du canton de Saint-Camille ont eu la surprise d’apprendre au cours de la dernière semaine que les bureaux de l’hôtel de ville allaient devoir être fermés temporairement.

Saint-Camille — Les citoyens de la municipalité du canton de Saint-Camille ont eu la surprise d’apprendre au cours de la dernière semaine que les bureaux de l’hôtel de ville allaient devoir être fermés temporairement en raison d’un manque de personnel.

C’est en effet ce que le maire François Pinard a annoncé lors de la séance du conseil municipal du lundi 6 juillet.

La raison étant que la greffière-trésorière adjointe, Mme Martine Garneau, a remis sa démission en date du vendredi précédent et que le conseil municipal n’a finalement pas retenu les services de la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Nathalie Audet, elle qui était entrée en fonction le 9 mars dernier.

Le maire de Saint-Camille confia que la situation est temporaire et qu’un plan est d’ores et déjà amorcé afin d’assurer une transition adéquate.

« À notre dernier conseil de ville, nous avions une personne présente pour assurer la greffe et c’est possiblement cette personne qui nous accompagnera dans ce rôle le temps de pourvoir au poste. De plus, le processus d’ouverture de poste est en cours depuis ce jeudi matin (9 juillet) et, en attendant, nous aurons une direction générale par intérim. Nous avons bien entendu les inquiétudes des citoyennes et des citoyens, alors que nous avons accordé plus de flexibilité aux périodes de questions, et le conseil est sensible à cela. Je tiens toutefois à rassurer les gens que, la semaine du 13 juillet, il y aura fort probablement une ou deux journées d’ouverture des bureaux. Ensuite, il y aura la fermeture prévue pour la période estivale et, dès le retour des vacances, il y aura de nouveau des gens en poste à l’hôtel de ville. Nous sommes bien accompagnés dans le processus et je suis très confiant pour la suite », de commenter M. Pinard, lorsque rejoint par le journal Actualités‑L’Étincelle.