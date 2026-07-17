Des départs au sein de l’administration forcent la fermeture temporaire du bureau municipal à Saint-Camille
Saint-Camille — Les citoyens de la municipalité du canton de Saint-Camille ont eu la surprise d’apprendre au cours de la dernière semaine que les bureaux de l’hôtel de ville allaient devoir être fermés temporairement en raison d’un manque de personnel.
C’est en effet ce que le maire François Pinard a annoncé lors de la séance du conseil municipal du lundi 6 juillet.
La raison étant que la greffière-trésorière adjointe, Mme Martine Garneau, a remis sa démission en date du vendredi précédent et que le conseil municipal n’a finalement pas retenu les services de la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Nathalie Audet, elle qui était entrée en fonction le 9 mars dernier.
Le maire de Saint-Camille confia que la situation est temporaire et qu’un plan est d’ores et déjà amorcé afin d’assurer une transition adéquate.
« À notre dernier conseil de ville, nous avions une personne présente pour assurer la greffe et c’est possiblement cette personne qui nous accompagnera dans ce rôle le temps de pourvoir au poste. De plus, le processus d’ouverture de poste est en cours depuis ce jeudi matin (9 juillet) et, en attendant, nous aurons une direction générale par intérim. Nous avons bien entendu les inquiétudes des citoyennes et des citoyens, alors que nous avons accordé plus de flexibilité aux périodes de questions, et le conseil est sensible à cela. Je tiens toutefois à rassurer les gens que, la semaine du 13 juillet, il y aura fort probablement une ou deux journées d’ouverture des bureaux. Ensuite, il y aura la fermeture prévue pour la période estivale et, dès le retour des vacances, il y aura de nouveau des gens en poste à l’hôtel de ville. Nous sommes bien accompagnés dans le processus et je suis très confiant pour la suite », de commenter M. Pinard, lorsque rejoint par le journal Actualités‑L’Étincelle.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Pas moins de 8 589 livres lus par les jeunes du Club de lecture TD
Windsor — La bibliothèque municipale de Windsor clôture une autre saison du Club de lecture d’été TD. Au total, 358 jeunes se sont inscrits au Club cet été, dont 248 ont complété les conditions leur permettant de participer au grand tirage de fin de saison. Ensemble, les jeunes lecteurs ont lu pas moins de 8589 livres, soit une moyenne ...LIRE LA SUITE
Danville : le conseil congédie son directeur général, Claude Dostie
Danville — Lors de la dernière séance du 24 août, les membres du conseil municipal de Danville ont discrètement remercié leur directeur général, Claude Dostie. Au point 7,1 de la dernière séance, les conseillers ont de façon unanime mis fin à l’emploi de l’employé 130020 sans toutefois associer de nom. La résolution a été ...LIRE LA SUITE
La fête au village de retour à Danville cette fin de semaine
Danville — Après plusieurs années d’absence, l’événement de la fête au Village sera de retour à Danville les 4, 5 et 6 septembre prochains. On se rappellera que ce rendez-vous annuel festif, chapeauté par les Chevaliers de Colomb du conseil 3322, avait pris fin en 2018 après tout près de 40 ans d’existence. Une multitude de facteurs ...LIRE LA SUITE