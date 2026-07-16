Saint-Denis inaugure ses terrains de tennis et de pickleball
Saint-Denis-de-Brompton — Les autorités municipales de Saint-Denis-de-Brompton ont inauguré, mercredi dernier, ses terrains de tennis et de pickleball.
De toute évidence, tous les gens présents étaient très enthousiastes à l’idée d’avoir accès à ces nouvelles installations sportives, situées au 1000, rue Alfred-Lessard, juste à côté de l’aréna.
D’ailleurs, lors de notre passage, plusieurs utilisateurs s’en donnaient à cœur joie sur les terrains de pickleball.
En fait, ces travaux constituent la première étape d’un projet de mise à niveau du parc Desjardins, au coût de 2 042 909 $, qui comprend aussi la réfection du terrain de baseball et du préau au courant de la prochaine année.
« Il y a trois ans, nous avons débuté avec le remplacement du module de jeux, qui était la première de quatre grandes étapes. C’était aussi la réalisation de notre installation de pumptrack qui est très populaire. Il y a le terrain de basketball également. Aujourd’hui, je suis très heureux de procéder à l’inauguration des nouvelles installations de tennis et de pickleball, installations qui étaient très attendues », a souligné le maire de Sant-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux.
Le fédéral et le provincial ont financé une partie du projet à la hauteur de 951 682 $.
Selon le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, il s’agit d’une très bonne nouvelle pour Saint-Denis-de-Brompton. « Il se passe des choses à Saint-Denis-de-Brompton. Vous pouvez être fiers. Chapeau aux membres du conseil. Ce sont des investissements majeurs, mais les programmes gouvernementaux sont là pour ça, pour aider les initiatives. Et à Saint-Denis, il y en a des initiatives. Ça bouge beaucoup. C’est avec une grande fierté que nous vous accompagnons dans ce genre de projets. Et je vous ferais remarquer que les travaux sont commencés à l’école. Ça n’a pas été un dossier facile, mais nous avons réussi à y travailler. On verra pour une deuxième école éventuellement », de dire M. Bachand.
Situées au cœur du parc Desjardins, ces nouvelles installations comprennent deux terrains de tennis et trois terrains de pickleball, conçus pour répondre aux besoins des citoyens de tous les âges et de tous les niveaux.
« Ce genre de projet, c’est important dans une municipalité où la population augmente sans arrêt. C’est tellement important que le provincial et le fédéral puissent soutenir ce genre d’initiative pour aider les municipalités à faire quelque chose pour leurs citoyens », a soutenu Sylvie Bureau, qui représentait le député fédéral de Richmond-Arthabaska, Éric Lefebvre.
Selon le maire de Saint-Denis, les données de l’institut de la statistique du Québec prévoient une croissance de 10 % de la population entre 2025 et 2030, soit la plus forte hausse en Estrie et au Québec.
« Face à cette croissance, un phénomène de vieillissement de la population et de la nécessité de garder notre jeunesse actives, ces installations prennent toute leur importance dans notre communauté. Elles permettent non seulement de répondre à la demande actuelle et future, mais elles contribuent à la qualité de vie de nos citoyens, prévenant l’isolement des aînés, enjeu de santé publique majeure, et en donnant aux jeunes des milieux sains pour faire de l’activité physique, prévenant la sédentarité et la délinquance », termine le premier magistrat.
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