Les jeux d’eau sont maintenant accessibles à Richmond

L’accès est tout à fait gratuit et les jeux d’eau sont situés tout près de la piscine municipale de Richmond au 740 rue Gouin.

Richmond — La Ville de Richmond confirme que les jeux d’eau sont maintenant accessibles après un investissement de près de 210 000 $.

Cet investissement était réclamé depuis quelques années déjà et le conseil municipal de l’époque avait pris la résolution de ne pas attendre de subvention gouvernementale afin de répondre au besoin de la population.

Les jeux d’eau sont un excellent amusement pour les enfants, mais constituent aussi un excellent moyen de se rafraichir lors des chaudes journées d’été.

Le système s’active en appuyant sur un bouton et fournira des jets d’eau pour une durée variant de 10 à 15 minutes. Cette façon de faire permet une économie d’eau.

Pour le maire de Richmond, Kevin Stoddard, « la mise en marche des jeux d’eau était attendue et nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce divertissement aux enfants de notre territoire, ce qui vient augmenter et diversifier l’offre de loisirs que Richmond peut présenter aux familles ».

L’accès est tout à fait gratuit et les jeux d’eau sont situés tout près de la piscine municipale de Richmond au 740 rue Gouin.