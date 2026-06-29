Le Club de lecture d’été TD est de retour à la bibliothèque
Windsor – La bibliothèque Patrick-Dignan confirme le retour du Club de lecture d’été TD, qui se déroule jusqu’au 31 août 2026. Cette activité gratuite invite les jeunes de 0 à 14 ans à découvrir le plaisir de la lecture tout au long de la saison estivale.
Chaque année, le Club de lecture d’été TD permet à des milliers de jeunes partout au pays de vivre des aventures passionnantes à travers les livres. À Windsor, les participants pourront relever leur propre défi de lecture, à leur rythme, tout en courant la chance de remporter de nombreux prix.
Les jeunes peuvent s’inscrire directement à la bibliothèque ou par courriel à [email protected]. Lors de leur inscription, ils recevront leur matériel de participation ainsi qu’un signet « grattez-sentez ».
Tout au long de l’été, les participants seront invités à remettre leurs feuilles de compilation de lecture afin de participer aux tirages hebdomadaires. Ils pourront également réaliser un dessin inspiré de l’un de leurs livres préférés pour obtenir une participation supplémentaire aux tirages.
Parmi les récompenses offertes cette année, deux grands prix d’une valeur de 150 $ seront remis lors du tirage final de septembre. Chaque prix comprend un trio de cartes-cadeaux de commerces appréciés des familles : une librairie, O-Volt et les Plantations Stéphan Perreault.
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidents de Windsor, Val-Joli et Saint- François-Xavier-de-Brompton, permettant ainsi à un grand nombre de jeunes de participer à cette aventure littéraire.
La Ville de Windsor invite les familles à profiter de cette occasion pour intégrer la lecture à leurs activités estivales et découvrir les nombreuses ressources offertes par leur bibliothèque municipale.
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