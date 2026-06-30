Deux étudiants en appuie au service de protection incendie cet l’été à Val-des-Sources
Val-des-Sources — La Ville de Val-des-Sources a procédé à l’embauche de deux étudiants en Technique policière afin de venir soutenir le volet visite de prévention du service de protection incendie de Val-des-Sources cet été.
En effet, les travailleurs étudiants Jérémy Fortier et Samuel Bergeron se joignent à l’équipe du directeur Alain Chaîné. Ils iront à la rencontre des citoyens pour effectuer les visites annuelles, notamment pour vérifier les avertisseurs de fumée, les extincteurs, les systèmes de chauffage, les installations électriques, pour parler de prévention et d’évacuation, pour distribuer des conseils, pour vérifier la présence de foyers extérieurs et autres.
« Nous avons plus de 650 visites à effectuer annuellement et c’est certain que d’avoir la chance de pouvoir compter sur la présence et le travail de Samuel et Jérémy est un point très important pour nous. Il est à noter que leurs diverses tournées ne se feront qu’en semaine seulement, et ce uniquement durant les heures de jour, soit entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi, en résumé, sauf sur avis contraire, ils ne procéderont à aucune visite les soirs ou les fins de semaine. De plus, ils seront très bien identifiés aux couleurs du service de protection incendie et ils auront également un insigne d’identification de type cocarde. Si jamais les gens sont absents lors de la visite de nos étudiants-préventionnistes, une nouvelle visite sera alors prévue au cours des journées ou semaines suivantes. » souligna le Directeur Chaîné qui termina en soulignant que pour toute question en lien avec les visites domiciliaires ou autre, les gens peuvent communiquer avec le service incendie de Val-des-Sources.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Pas moins de 8 589 livres lus par les jeunes du Club de lecture TD
Windsor — La bibliothèque municipale de Windsor clôture une autre saison du Club de lecture d’été TD. Au total, 358 jeunes se sont inscrits au Club cet été, dont 248 ont complété les conditions leur permettant de participer au grand tirage de fin de saison. Ensemble, les jeunes lecteurs ont lu pas moins de 8589 livres, soit une moyenne ...LIRE LA SUITE
Danville : le conseil congédie son directeur général, Claude Dostie
Danville — Lors de la dernière séance du 24 août, les membres du conseil municipal de Danville ont discrètement remercié leur directeur général, Claude Dostie. Au point 7,1 de la dernière séance, les conseillers ont de façon unanime mis fin à l’emploi de l’employé 130020 sans toutefois associer de nom. La résolution a été ...LIRE LA SUITE
La fête au village de retour à Danville cette fin de semaine
Danville — Après plusieurs années d’absence, l’événement de la fête au Village sera de retour à Danville les 4, 5 et 6 septembre prochains. On se rappellera que ce rendez-vous annuel festif, chapeauté par les Chevaliers de Colomb du conseil 3322, avait pris fin en 2018 après tout près de 40 ans d’existence. Une multitude de facteurs ...LIRE LA SUITE