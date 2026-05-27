Un garage municipal de 6,7 M$ inauguré à Danville
Danville - La Ville de Danville a procédé à l’inauguration officielle de son nouveau garage municipal, construit au coût de 6,7 M$.
Reconstruit à la suite de l’incendie de 2021, ce projet a pu voir le jour grâce à une aide financière du gouvernement du Québec, soit un montant de 3,64 M$ accordé dans le cadre du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), ainsi qu’à une contribution financière de 34 368 $ d’Hydro-Québec.
Selon la municipalité, pensé en fonction des réalités d’aujourd’hui et des principes de développement durable, le nouveau garage municipal intègre plusieurs éléments favorisant l’économie des ressources et la réduction de l’empreinte environnementale, notamment une réserve d’eau de pluie pour la salle de lavage, un mur thermique ainsi que des matériaux sélectionnés pour leur durabilité et leur longévité.
L’événement s’est déroulé en présence de la mairesse de Danville, Martine Satre, du député de Richmond, André Bachand, ainsi que du préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard. La représentante du député Eric Lefebvre, Natacha Raté, était également présente.
Dans son allocution, la mairesse a rappelé les nombreux défis traversés depuis l’incendie de 2021 et a tenu à souligner la collaboration des différents partenaires ayant contribué à la réalisation du projet, notamment les firmes Lemay-Côté, Abriart et les ingénieurs du bureau W8banaki.
Mme Satre a également mis en lumière la résilience des équipes des travaux publics qui ont poursuivi leurs opérations pendant quatre ans dans des installations temporaires.
« Le garage municipal, c’est le quartier général des travaux publics. Le défi en la matière est immense à Danville et cette nouvelle infrastructure démontre l’importance accordée à l’entretien de nos routes, de nos parcs et de nos bâtiments. Grâce à ces nouvelles installations fonctionnelles et modernes, nous amorçons un nouveau chapitre dans la prestation de services aux citoyens et citoyennes », a souligné Martine Satre, mairesse de Danville.
Le député de Richmond, M. André Bachand, a aussi souligné l’importance de cette nouvelle infrastructure pour la Ville de Danville : « L’inauguration de ce nouveau garage municipal marque bien plus que la mise en service d’un bâtiment moderne : elle témoigne de la résilience et de la détermination de toute la communauté de Danville à se relever après l’épreuve de l’incendie de 2021. Grâce à l’engagement de la Ville, des travailleurs municipaux et de l’ensemble des partenaires impliqués, les citoyens peuvent aujourd’hui compter sur des infrastructures durables, efficaces et adaptées aux réalités de demain. Je suis fier que le gouvernement du Québec ait contribué concrètement à la réalisation de ce projet structurant, qui permettra d’offrir des services de qualité à la population pour de nombreuses années. »
Une visite des installations a permis aux invités de constater la qualité des nouvelles infrastructures et de mieux comprendre le travail essentiel réalisé chaque jour par les équipes municipales.
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