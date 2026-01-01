Un nouveau camion-échelle autopompe pour le service de sécurité incendie de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le service de protection incendie de Val-des-Sources peut compter sur l’arrivée d’un « petit nouveau » au sein de ses ressources matérielles d’intervention depuis le 29 avril dernier. Il s’agit de l’ajout d’un tout nouveau camion-échelle qui viendra remplacer au cours des prochaines semaines le modèle 1993, qui était jusque-là au service des opérations de l’unité de combat de la caserne 43.

Acquis pour une somme de 1 400 000 $, le camion usagé de la marque Rosenbauer Commander 2014 vient réglementer de manière préventive et réfléchie un renouvellement d’équipements au sein de la brigade des pompiers de Valsourcie.

« L’achat d’un nouveau camion-échelle est un projet qui est sur la table depuis un certain temps déjà et le conseil municipal reconnaissait le besoin, lui qui avait d’ailleurs réservé un montant spécifique pour ce type d’acquisition dans le dernier budget. Le montant peut sembler très élevé pour un camion datant de 2014, c’est vrai, mais, dans les faits, avec la hausse substantielle des coûts au cours des dernières années, nous pouvons estimer à plus de 3 000 000 $ pour un véhicule neuf de ce type aujourd’hui, avec un délai de livraison pouvant aller de deux à trois ans dans certains cas. Il est important de comprendre que, dans notre type de service à la population, il est primordial de pouvoir compter sur des équipements fiables, efficaces et en excellent état de fonctionnement. Il s’avère donc très important de prévoir un plan de remplacement graduel de nos équipements dans le temps, ce qui a justement été fait dans ce dossier. C’est un camion muni de plusieurs atouts majeurs, tels qu’une autopompe intégrée, une génératrice ainsi qu’un habitacle plus spacieux et mieux adapté pour les appareils respiratoires, lequel peut accueillir plus de cinq pompiers au sein de la cabine d’équipe. », confia avec satisfaction le directeur du service incendie de Val-des-Sources, M. Alain Chaîné.

Ce dernier confia que le camion, acquis chez Hélie Camions Incendie de Lanoraie, en provenance des États-Unis, présente un état général très enviable alors que celui-ci aura servi dans le sud du pays, bien à l’écart des aléas hivernaux. Sans vouloir se prononcer sur le moment exact où le nouvel arrivant prendra officiellement sa place en intervention, M. Chaîné a mentionné que la préparation et l’ajout d’articles spécifiques doivent être finalisés. Il a aussi dit qu’une formation au sein de son effectif était tout de même nécessaire avant de transférer l’ensemble des responsabilités d’action à bord du nouveau camion.

« Bien entendu, lorsque l’on passe d’un camion de 1993 à 2014, on réalise rapidement que les technologies ont grandement évolué. C’est donc dans cette optique que nos 13 pompiers opérateurs de véhicule d’élévation recevront toute la formation nécessaire au bon fonctionnement et à la manipulation des commandes avant de le mettre en opération. », de conclure le directeur. En ce qui concerne l’ancien camion-échelle, celui-ci fera éventuellement l’objet d’une vente dans les prochains mois.