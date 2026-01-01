La Ville de Windsor lance une carte interactive

Windsor — La Ville de Windsor confirme le lancement de sa toute nouvelle carte interactive historique, un outil numérique qui permet aux citoyens de plonger dans le Windsor de 1926 et de mieux comprendre l’évolution de leur milieu de vie.

Cette carte s’appuie sur un plan d’assurance incendie réalisé en 1926, à la suite d’un important incendie survenu en janvier de la même année. Bien que la ville soit déjà établie et en pleine transformation à cette époque, cet événement a marqué une étape importante de son développement et a mené à la création d’un document détaillant les bâtiments, les rues et l’organisation du territoire.

Aujourd’hui, ce plan devient une porte d’entrée vers le passé.

Explorer, comprendre et se souvenir

Accessible en ligne, la carte interactive permet de découvrir différents lieux du Windsor de 1926, à travers des points d’intérêt accompagnés d’images et d’informations historiques. Les utilisateurs peuvent ainsi comparer le passé et le présent, et poser un nouveau regard sur leur environnement.

« Cette carte est une façon concrète de rendre notre histoire accessible à tous. Elle permet de mieux comprendre d’où l’on vient et de valoriser le patrimoine de Windsor », souligne Gaétan Graveline, maire de Windsor.

Une démarche participative au cœur du projet

Au-delà de l’outil numérique, la Ville souhaite faire de cette initiative un projet vivant et évolutif. Les citoyens sont invités à contribuer en partageant leurs souvenirs, leurs photos ou les histoires transmises au sein de leur famille.

Une adresse courriel dédiée a été mise en place à cet effet : [email protected]

De plus, un partenariat avec l’école secondaire locale permettra aux élèves, dans le cadre de leurs cours d’histoire, de recueillir des témoignages auprès de leurs proches, contribuant ainsi à préserver la mémoire collective de la communauté.