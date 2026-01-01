La municipalité entame sa démarche de sondage

Saint-Denis-de-Brompton — La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton entame sa démarche de sondage. Jusqu’au 8 mai, les citoyens pourront répondre au sondage qui permettra d’établir leurs besoins en matière d’installations sportives et de guider le choix du projet pour une demande de subvention au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Procédure du sondage

Le sondage sera réalisé par la firme indépendante spécialisée Cible Recherche. Chaque résidence recevra une carte postale contenant un identifiant unique qui permet l’accès à la plateforme de sondage. Pour répondre au sondage, il suffit de suivre le code QR ou le lien web sur le carton. Le sondage sera accessible autant par mobile que par ordinateur.

Il est important de ne pas perdre le carton de sondage, car il ne sera pas possible d’envoyer un deuxième carton.

Pour favoriser une plus grande participation citoyenne et avoir en main des données représentatives de la réalité de notre population, on vous invite à partager cette démarche aux résidents à Saint-Denis-de-Brompton.

Mesures d’accommodations et aide technique

Pour les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur, il sera possible de passer à la mairie afin d’avoir un accès à un ordinateur pour répondre au sondage. Les adjointes administratives seront aussi en mesure d’accompagner les gens qui ont besoin d’assistance.

S’ils vivent un enjeu technique avec la plateforme de sondage, les gens sont invités à suivre les indications sur le carton.