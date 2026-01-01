Saint-Denis consulte la population sur l’avenir de son aréna

Saint-Denis-de-Brompton — La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a amorcé dernièrement une démarche de consultation citoyenne sur le futur de l’aréna le Stardien. Cette démarche a pour but de choisir le projet qui répondra le plus aux besoins de sa population.

Pour amorcer cette démarche, une présentation publique s’est tenue le mercredi 8 avril à 18 h 30, à la salle le Stardien. Les détails sur les options qui s’offrent aux citoyens ont été présentés lors de cette consultation qui a été filmée. La présentation est disponible sur les différentes plateformes (site web et Facebook). Plus d’une quarantaine de citoyens ont pris part à la rencontre.

« Je veux que nous puissions répondre aux véritables besoins des citoyens. Il faut aussi voir s’il n’y a pas de collaboration possible avec, par exemple, le centre de services scolaire. Nous voulons faire un projet rassembleur. Nous sommes une municipalité en pleine croissance. Il faut donc avoir une vision à long terme. Il faut que ce soit un aménagement complémentaire à tout ce que nous avons fait dans le parc à proximité », souligne Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Options

En fait, trois options s’offrent à la population : un scénario avec glace, un scénario sans glace et un scénario sans subvention.

Dans la première option, l’aréna garderait sa vocation d’aréna d’octobre à avril. Elle comprend plusieurs bonifications vis-à-vis l’aréna actuel, comme l’ajout d’un chalet de service pour les usagers de la patinoire extérieure, d’un accueil, de nouveaux vestiaires, de nouvelles cuisines dans la Salle le Stardien permettant de faire des réceptions ainsi que des estrades. Plusieurs usages seraient aussi possibles en dehors de la période de hockey sur glace, comme le dek hockey, la tenue du camp du jour.

Il s’agit d’un projet de 9,05 M$. On y prévoit une subvention de 6,03 M$. La participation municipale serait donc de 3,02 M$, soit une hausse du compte de taxes de 88,89 $ sur 25 ans pour une maison moyenne de 665 000 $.

Dans le scénario sans glace, il y aurait l’inclusion de nouvelles installations sportives à l’intérieur du bâtiment. Cela comprend trois terrains de pickleball, une surface multi-usage (basketball, badminton et volleyball) ainsi qu’une surface de dek hockey. Tout comme l’option Aréna, ce projet comprend plusieurs bonifications vis-à-vis l’aréna actuel, comme l’ajout d’un chalet de service pour les usagers de la patinoire extérieure, d’un accueil, de nouveaux vestiaires et de nouvelles cuisines dans la salle le Stardien permettant de faire des réceptions. Cette option vise à augmenter l’offre d’installations sportives et de loisirs.

L’option 2 coûterait 8,65 M$, dont 5,77 M$ provenant de la subvention. La participation municipale atteint donc 2,88 M$, soit 84,88 $ sur 25 ans pour une maison moyenne de 665 000 $.

Subvention

Ces deux options sont conditionnelles à l’obtention d’une subvention provenant du Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement provincial, pouvant permettre d’amortir jusqu’à 66 % des coûts du projet.

Si la subvention n’est pas accordée, comme ce fût le cas en 2024, un projet de mise aux normes du bâtiment, sans amélioration des plateaux sportifs ou sans ajout de glace, représenterait 3,8 M$.

Depuis peu, la population de Saint-Denis-de-Brompton est invitée à répondre à un sondage sur la question menée par une firme professionnelle.

Si tout va comme prévu, l’aréna pourrait être fonctionnel en 2029.