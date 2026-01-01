La Ville de Windsor mise sur son expertise interne avec la création d’un nouveau service

Windsor — La Ville de Windsor annonce la création de son Service technique et génie, une nouvelle fonction stratégique visant à soutenir la planification et la réalisation des projets d’infrastructures municipales.

À la tête de ce nouveau service, Amine Belghaouti, en poste à la direction des travaux publics depuis le 18 décembre 2023, aura pour mandat de planifier les investissements, de piloter les projets d’immobilisations et d’agir à titre d’expert technique auprès de l’organisation municipale. Il assurera également la coordination des firmes externes, le suivi des contrats et le respect des normes en vigueur.

La création de ce service permettra à la Ville de mieux structurer ses projets, d’optimiser ses processus et de répondre efficacement aux besoins croissants en matière d’infrastructures.

Dans ce contexte, Raphaël Savard, à l’emploi de la Ville depuis le 15 février 2023 à titre de contremaître — voirie, parcs et espaces verts, est nommé directeur des travaux publics. Il sera responsable des opérations terrain, incluant l’entretien des infrastructures, la gestion des équipes cols bleus et la réponse aux demandes citoyennes.

Cette nouvelle organisation clarifie les rôles : le Service technique et génie se concentrera sur la planification, les projets et l’expertise, tandis que le Service des travaux publics assurera l’exécution des travaux et les opérations quotidiennes.

« En misant sur notre expertise interne, nous nous donnons les moyens de mieux planifier nos projets et d’assurer un service efficace à nos citoyens. Ces nominations s’inscrivent dans une volonté d’amélioration continue de nos services municipaux », souligne Gaétan Graveline, maire de Windsor.