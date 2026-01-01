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Transformer un duplex en garderie

durée 23 mars 2026 | 00h00

Richmond — La Ville de Richmond invite la population à participer à une consultation publique concernant l’ajout de l’usage C3.9 (centre de la petite enfance) au 99, rue Stanley.

La consultation se tiendra le lundi 13 avril 2026 à 18 h 30 au Café Les trois boucs, 171, rue Principale Nord à Richmond.

Les promoteurs souhaitent convertir le duplex existant en une garderie privée subventionnée d’environ 60 places.

Le projet de conversion consiste en l’aménagement intérieur du bâtiment afin de répondre aux normes et exigences applicables aux services de garde. Les espaces doivent garantir l’accueil de 60 enfants ainsi que répondre aux exigences de sécurité.

À l’extérieur du bâtiment, les promoteurs prévoient l’installation d’une clôture pour la sécurité des enfants ainsi que des modules de jeux.

Cette mesure d’information publique est réalisée dans le cadre de l’application de la Politique de consultation publique et permettra aux citoyens et organismes intéressés de s’exprimer sur le premier projet de règlement, qui sera déposé conformément à la règlementation municipale, le 7 avril prochain au conseil municipal.

Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations au service de l’urbanisme et de la revitalisation de la Ville de Richmond par courriel : [email protected] ou par téléphone au 819 826-3789, poste 221.

 

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