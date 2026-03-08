Le maire Stoddard surpris par l’ultimatum de la Corporation
Richmond — Si la Ville de Richmond a refusé de renouveler l’entente avec la Corporation du Pays de l’ardoise, c’est que le montant exigé de 90 000 $ était trop élevé.
« C’était trop pour les services que la Corporation voulait nous offrir. L’année d’avant, elle avait offert les mêmes services pour une somme de 20 000 $ », répond Kevin Stoddard, maire de Richmond.
En fait, les autorités municipales voulaient y aller d’une aide financière de 30 000 $. « Pour eux, c’était l’offre de services (90 000 $) ou rien du tout. Le mandat demandé était uniquement de gérer le bureau d’information touristique et de tenir le Festival de cirque. C’est tout ce que nous demandions avec en plus des locaux offerts gratuitement », de dire le premier magistrat.
Déjà, au budget de la Ville, il est prévu d’engager un chargé de projet pour la revitalisation du centre-ville. « Nous ne voulions pas avoir deux personnes qui font à peu près le même travail. Je ne pensais pas que la Corporation était pour nous arriver avec un ultimatum du genre. C’est leur décision. Il faut dire que 20 000 $ est le même montant que nous accordons au Centre d’art de Richmond », souligne le maire de Richmond.
« Il faut comprendre que nous ne leur avons pas dit que nous ne voulions plus d’eux. Nous avons offert une aide financière et la Corporation a refusé. Le but n’était pas de les tasser. Nous avons apprécié ce qu’ils ont fait. Mais, maintenant, nous avons un chargé de projet qui s’en vient pour la revitalisation du centre-ville. Et nous voulons avoir un droit de regard sur ce chargé de projet. Nous voulions un employé qui relève directement de l’hôtel de ville », termine M. Stoddard.
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