Le Groupe Colas Québec réclame 466 000 $ à la Ville de Windsor

durée 20 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — À la suite de travaux réalisés sur les rues Ambroise-Dearden et Saint-Pierre, l’entreprise Groupe Colas Québec réclame une somme de 466 000 $ à la Ville de Windsor.

Selon La Tribune, une poursuite a été déposée dans ce sens en avril dernier.

Implantée dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 1 000 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 65 000 collaborateurs engagés dans leur territoire. En 2023, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 16 milliards d’euros, dont 60 % à l’international.

Colas demande 110 000 $ pour l’ajustement du prix du carburant.

Parce qu’elle a été confrontée à une dureté du roc « inhabituelle et non standard », Colas exige aussi 222 000 $ pour des travaux imprévus.

Finalement, Colas veut se faire payer 134 000 $ en raison de « nombreuses demandes » de la Ville qui auraient allongé les travaux de 18 jours.

Colas réclame donc 466 057,22 $ à la Ville de Windsor.

Le dossier se poursuivra le 11 juin 2026.

Il s’agissait d’un chantier plus que majeur pour la Ville de Windsor. Le règlement d’emprunt est de 8,5 M$. Il s’agit d’une des artères les plus utilisées. C’est un secteur à la fois résidentiel, commercial et industriel, qui part du haut jusqu’au bas de la ville.

Parce que le dossier est judiciarisé, la Ville de Windsor refuse de commenter.

