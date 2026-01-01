X
Rechercher
Publicité

Un bris d’aqueduc à l’origine du dégât d’eau à l’école Saint-Gabriel

durée 19 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Un bris d’aqueduc est à l’origine du dégât d’eau survenu dernièrement à l’école Saint-Gabriel de Windsor.

« C’est un bris d’aqueduc qui est à l’origine de l’eau qui s’est infiltrée par la porte du gymnase », confirme Mylène Ouellette, coordonnatrice au service des communications du Centre de services scolaire des Sommets.

À l’exception du gymnase, aucun dégât n’a été constaté dans l’école.

« Il n’y a pas eu d’interruption d’eau potable, aucun avis d’ébullition n’est en vigueur et les toilettes sont fonctionnelles », précise Mme Ouellette.

L’équipe d’urgence-sinistre a effectué des travaux de séchage dans le gymnase. Il a été accessible dans les jours qui ont suivi.

Les cours d’éducation physique ont eu lieu sur la cour d’école et dans les locaux-classes de l’école.

Il y a eu quelques dommages matériels (matelas, cylindres en carte, ballons en mousse), mais c’est somme toute minime.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des citoyens souhaitent l’aménagement d’un trottoir

18 février 2026 | 0h00

Des citoyens souhaitent l’aménagement d’un trottoir

Windsor — Selon plusieurs citoyens, la sécurité des piétons est compromise sur la route 249 qui donne accès aux commerces du quartier du Moulin par la rue Maurice-Bachand. Dans ce sens, une pétition circule à travers la Ville. Valérie Scrosati, une résidente de Windsor, est à l’origine de cette pétition qui, à l’heure de mettre sous presse, ...

LIRE LA SUITE
Après deux ans de fermeture, la bibliothèque rouvre ses portes

13 février 2026 | 0h00

Après deux ans de fermeture, la bibliothèque rouvre ses portes

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Situés maintenant à l’hôtel de ville, les nouveaux locaux de la bibliothèque de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont été officiellement inaugurés. « Après deux années de fermeture, notre bibliothèque rouvre enfin ses portes ! Ce déménagement permet d’offrir à la bibliothèque un espace durable et accessible ...

LIRE LA SUITE
Julie Vaillancourt quitte ses fonctions à la direction générale de Saint-Camille

11 février 2026 | 0h00

Julie Vaillancourt quitte ses fonctions à la direction générale de Saint-Camille

Saint-Camille— Une nouvelle d’importance attendait les citoyens et citoyennes de la municipalité du Canton de Saint-Camille le lundi 2 février dernier.  En effet, la séance régulière du conseil de ville a permis d’apprendre le départ de la directrice générale et greffière-trésorière, Julie Vaillancourt.  En poste depuis un peu plus de sept ans ...

LIRE LA SUITE