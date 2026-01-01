La Ville de Windsor rencontrera les gens du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Windsor — La Ville de Windsor a déjà pris rendez-vous avec les responsables du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le dossier de la sécurité des piétons dans le secteur du quartier du Moulin.

« Avant la prochaine séance du conseil, nous aurons rencontré les gens du MTQ. Nous avons également travaillé sur un plan B. Nous attendons d’avoir des réponses », de souligner Gaétan Graveline, maire de la Ville de Windsor.

La rencontre aura lieu le 25 février, avant la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 2 mars prochain.

« Nous allons alors leur demander si c’est possible de construire un trottoir sur le bord d’une route provinciale à cet endroit-là précisément. Nous voulons également voir la possibilité d’installer des lampadaires », de dire le premier magistrat.

Selon lui, ce sera un processus complexe et long, comme l’a été le dossier d’installation des feux de circulation.

« À la suite de la rencontre, nous allons avoir une meilleure idée sur la situation. Mais, advenant une réponse positive, ça va prendre un certain temps. S’ils nous arrivent avec une réponse négative, nous devrons faire des démarches auprès des députés », soutient M. Graveline.

« Ainsi, ajoute-t-il, nous aurons des réponses à donner lors de la prochaine rencontre du conseil municipal. »